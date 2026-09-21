Violences électorales au Maroc: des mineurs fauchés lors d’une altercation politique dans la région de Khémisset

La fin de la campagne électorale sur le plan national a été émaillée d’incidents violents ayant entraîné des effusions de sang, dont le dernier en date s’est produit dans la commune territoriale de Had Oulmoud dans la province de Khémisset, dans l’après-midi de dimanche dernier. «Un élu et conseiller communal du Parti de l’Authenticité et de la Modernité (PAM) a été percuté par une voiture lors de la campagne de Bouamar Taghwan, ancien ministre de l’Équipement et candidat du Parti de l’Istiqlal, dans le cadre de la compétition pour trois sièges à la Chambre des représentants pour la circonscription de Tiflet-Rommani», rapporte le quotidien Assabah dans son édition du mardi 22 septembre.

Des partisans du parti de la Balance, dont Taghwan est le mandataire de liste, se sont accrochés avec les partisans de Bouchra El Wardi, mandataire de la liste du parti du Tracteur. Au cours de cet accrochage, des jeunes et des partisans du candidat du PAM ont été percutés, ce qui a blessé plusieurs partisans de l’ancien ministre istiqlalien, dont des mineurs et une femme, touchés à des degrés divers de gravité et évacués vers l’hôpital local de Rommani.

La campagne s’est trouvée au cœur d’une vive polémique lorsque des photographies ont révélé la présence de mineurs vêtus de gilets du Parti de l’Istiqlal, gisant au sol aux côtés d’une troisième personne blessée, soulevant des interrogations sur l’implication de cette tranche d’âge qui n’a pas encore atteint l’âge de la majorité légale fixé à 18 ans.

Les éléments de la Gendarmerie royale de Had Oulmoud, en coordination avec les forces de soutien venues du commandement régional de Khémisset, ont interpellé le propriétaire du véhicule utilisé lors de l’accident. «Ce dernier, partisan du parti de la Balance, a affirmé qu’ils avaient été encerclés par des partisans du PAM et qu’il avait dû démarrer en trombe pour sauver sa vie, estimant que sa sécurité était menacée par un risque d’agression mortelle», écrit Assabah.

Par ailleurs, Bouamar Taghwan a bénéficié d’une importante vague de solidarité de la part de Hassan El Filali, dirigeant du Rassemblement National des Indépendants (RNI) et mandataire de sa liste dans la même circonscription, lorsque ce dernier a visité la campagne électorale de l’ancien ministre devant une foule nombreuse de sympathisants. D’autres ont estimé que El Filali voyait là une opportunité de revanche et de raillerie envers son alliée de la veille, Bouchra El Wardi, sœur du président de la commune de Sidi Allal El Bahraoui, qui a rejoint le symbole de la Colombe après avoir appartenu au Tracteur.