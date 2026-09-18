Politique

Élections législatives 2026: des facilités accordées aux salariés et fonctionnaires pour voter

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À l’occasion du scrutin prévu le 23 septembre prochain, le gouvernement exhorte les responsables des secteurs public et privé à aménager les horaires de travail de leur personnel afin de garantir l’exercice du droit de voter.

Par La Rédaction
Le 18/09/2026 à 18h18

À l’occasion des élections législatives pour le renouvellement des membres de la Chambre des représentants, prévues le mercredi 23 septembre 2026, le gouvernement appelle les chefs d’administrations publiques, les directeurs généraux, les directeurs d’établissements et d’entreprises publiques, ainsi que les présidents des conseils des collectivités territoriales à accorder les facilités nécessaires à l’ensemble des cadres, fonctionnaires, employés et agents relevant des différents services et établissements publics afin d’accomplir leur devoir national et d’exercer leur droit personnel de vote lors de ces échéances électorales, et ce, sans porter préjudice au bon fonctionnement des services et des administrations publiques.

Dans ce cadre, le gouvernement appelle les responsables des entreprises du secteur privé à prendre les mesures nécessaires pour permettre aux cadres et aux employés qui en relèvent d’exercer leur droit de vote le jour du scrutin.

Par La Rédaction
Le 18/09/2026 à 18h18

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