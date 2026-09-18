Le FBI et la Suède saluent l’efficacité et le professionnalisme des services de sécurité marocains

En l’espace de 48 heures, les services de sécurité marocains ont mené deux opérations à Tanger et à Mohammedia qui se sont soldées par l’arrestation d’un ressortissant suédois, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par son pays pour tentative de meurtre, et d’un Français d’origine algérienne impliqué dans des affaires de trafic international de drogue.

À Mohammedia, les services de la police judiciaire ont interpellé jeudi un ressortissant franco-algérien âgé de 37 ans, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités françaises.

D’après les sources du quotidien Al Akhbar qui rapporte l’information dans son édition du week-end des 19 et 20 septembre, le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête, ouverte sous la supervision du parquet compétent.

Et ce, en coordination avec le bureau d’Interpol à Rabat, relevant de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et les autorités compétentes françaises en vue de son extradition vers la France.

Une journée auparavant, poursuit le quotidien, «les services de la police judiciaire de Tanger, en coordination avec la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), ont arrêté un ressortissant suédois de 22 ans, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités judiciaires de son pays pour son implication présumée dans une affaire de tentative de meurtre».

Le Suédois, interpellé lors d’une opération de vérification, utilisait une fausse identité. Il avait présenté aux agents de la police chargés du contrôle un permis de conduire comportant des données d’identification falsifiées, précisent les mêmes sources.

«Il a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête judiciaire ouverte pour des faits présumés de falsification et d’usage de faux, sous la supervision du parquet compétent, en coordination avec le bureau d’Interpol à Rabat, relevant de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), et les autorités compétentes suédoises en vue de son extradition vers la Suède», indiquent les mêmes sources.

Cette opération a été saluée par les autorités suédoises et le FBI (Federal Bureau of Investigation), qui ont mis en avant l’efficacité de la coopération sécuritaire avec la DGSN.

Dans une lettre officielle adressée à la DGSN et à la DGST, le directeur général du FBI a salué le haut niveau professionnel et l’exceptionnelle compétence dont ont fait preuve les cadres sécuritaires marocains lors de leur participation distinguée aux travaux du Centre international de coopération sécuritaire, mis en place tout au long des compétitions de la dernière édition de la Coupe du monde de football 2026.