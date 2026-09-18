Un enregistrement audio secret sème le trouble dans la course électorale à Casablanca

Les détails de l’appel divulgué révèlent les coulisses minutieuses de la gestion d’une opération électorale de terrain. Celle-ci dépend principalement de l’injection de sommes d’argent et de l’exploitation des données des inscrits dans les listes électorales. Elle s’appuie également sur des mouvements de terrain intenses visant à harceler les concurrents et à fermer leurs quartiers généraux calculés sur eux. Il s’agit enfin de fournir toutes les capacités logistiques aux coordinateurs et aux acteurs de terrain, afin d’assurer la loyauté des réseaux de jeunesse et de cadrer leurs mouvements, écrit le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 19 et 20 septembre.

Et en ce qui concerne le soutien financier et l’achat de consciences, la fuite a révélé l’affectation de budgets financiers spécifiques pour financer les éléments moteurs du terrain, car il y a un accord pour dépenser des sommes d’argent allant jusqu’à mille dirhams pour les superviseurs et les coordinateurs directs, en plus de dépenser des allocations quotidiennes allant de cent à deux cents dirhams pour les jeunes chargés des opérations de mobilisation et d’adhésion.

L’enregistrement a également mis en évidence l’existence d’un plan de terrain visant à réprimer l’activité des partis concurrents. Des directives explicites ont ainsi été émises pour fermer les sièges électoraux appartenant à des concurrents et retirer leurs affiches et banderoles publicitaires, afin d’évacuer le terrain de la gestion électorale. L’enregistrement révèle également l’ouverture de quartiers généraux alternatifs, destinés à resserrer l’étau sur les concurrents et à réunir le nombre de voix requis le jour du scrutin.

L’ouverture de la réunion fermée fait état de dossiers juridiques complexes et de suivis impliquant des noms bien connus dans la région, ainsi que d’interventions de défense juridique destinées à contourner certains obstacles et règlements. L’orateur principal a insisté sur le fait que l’enjeu majeur réside dans la récolte du plus grand nombre de voix électorales, en évitant les conflits personnels ou le sabotage non calculé, comme l’a montré l’activité de certains partis concurrents, lit-on dans Assabah.

Des récompenses supplémentaires allant jusqu’à trois cents dirhams par personne ont été offertes et promises en cas de succès du plan de retournement des résultats, au bénéfice du parti et du candidat visés, le jour du scrutin. L’orateur principal a conditionné le versement de ces fonds à l’obtention préalable des cartes d’identité nationale et à la preuve effective de l’inscription sur les listes électorales, tout en soulignant la nécessité d’effectuer un audit complet et une inspection globale pour vérifier l’identité de tous les participants et s’assurer de leur engagement à voter.

La fuite a par ailleurs souligné la nécessité de garder l’ensemble de ces mouvements et accords financiers sous le sceau du secret absolu, avec l’interdiction de faire circuler des documents, papier ou numériques, susceptibles d’être utilisés comme preuves légales contre leurs auteurs. La réunion s’est terminée par l’annonce du lancement des dispositions logistiques définitives, à partir de ce samedi, en prévision du jour du scrutin, avec une répartition précise des tâches et le maintien de la communication via des groupes fermés, afin d’assurer l’exécution du plan électoral avec une grande précision.