Politique

À Rabat, Mehdi Bensaïd fait campagne à Akkari aux côtés de Fouzi Lekjaa

Mehdi Bensaïd, ministre sortant de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en compagnie de Fouzi Lekjaa au quartier Akkari, à Ranat le 14 septembre 2026. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 14/09/2026 à 19h04

VidéoCandidat dans la circonscription de l’Océan à Rabat, Mehdi Bensaïd a mené, ce lundi, une étape de sa campagne électorale dans le quartier d’Akkari. Le membre de la présidence collégiale du PAM était accompagné de Fouzi Lekjaa, nouvelle recrue du parti du Tracteur, dont la présence a attiré l’attention d’une foule nombreuse.

Accompagné de la nouvelle recrue du Parti Authenticité et Modernité (PAM), Fouzi Lekjaa, Mehdi Bensaïd, membre de la présidence collégiale du parti du Tracteur, a mené, ce lundi, sa campagne électorale à Akkari, l’un des principaux quartiers de sa circonscription de l’Océan.

Au milieu d’une foule nombreuse, Mehdi Bensaïd, ministre sortant de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, a parcouru le quartier sous les slogans de son parti et aux côtés de Fouzi Lekjaa, devenu l’une des figures les plus en vue du PAM depuis son récent ralliement.

Mehdi Bensaïd a reconnu que la présence de Fouzi Lekjaa constituait un encouragement et un soutien importants à sa candidature ainsi qu’à la campagne de son parti.

«C’est un quartier que je connais bien pour avoir fréquenté ses jeunes et ses habitants», a affirmé le ministre sortant dans une déclaration à Le360.

Cette étape de campagne a permis au candidat du PAM de renouer le contact avec les habitants d’Akkari, un quartier populaire occupant une place importante dans la circonscription de l’Océan.

Lire aussi : Croissance et emploi: Mehdi Bensaid veut accélérer au Maroc les industries culturelles

Fouzi Lekjaa s’est, pour sa part, contenté de sourire et de saluer les habitants, tout en se frayant difficilement un passage au milieu d’une foule compacte venue à la rencontre des deux responsables du PAM.

À Akkari, la présence de Fouzi Lekjaa a donné une visibilité supplémentaire à la campagne de Mehdi Bensaïd. Cette sortie commune a également permis au PAM d’afficher l’unité de ses responsables autour de son candidat dans l’un des principaux quartiers de la circonscription de l’Océan.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 14/09/2026 à 19h04
#Mehdi Bensaid#Fouzi Lekjaa#Élections#Législatives#Rabat

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