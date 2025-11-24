Culture

Croissance et emploi: Mehdi Bensaid veut accélérer au Maroc les industries culturelles

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 24/11/2025 à 20h21

VidéoFace aux mutations technologiques et au défi de l’Intelligence artificielle, le ministre Mehdi Bensaid veut faire des industries culturelles un levier majeur de croissance et d’emploi. À l’horizon 2030, son ambition est claire: transformer la culture en moteur économique stratégique pour le Maroc.

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mehdi Bensaid, a plaidé pour le développement des industries culturelles au Maroc, avec l’objectif d’atteindre 300.000 emplois par an à l’horizon 2030.

S’exprimant lundi en marge de la séance plénière des questions orales à la Chambre des représentants, le ministre a déclaré qu’il souhaite porter les 130.000 emplois actuels à 300.000 d’ici 2030. «Comme vous le savez, la culture est un service public, mais aussi une économie, et aujourd’hui, selon les dernières études que nous avons menées en 2023, elle représente 2,7% du PIB», a-t-il affirmé, en précisant que ce taux équivaut à plus de 130.000 emplois créés chaque année. Mehdi Bensaid a également évoqué l’objectif d’atteindre les 5% du PIB à la fin de la décennie.

«Je pense que ce serait une opportunité assez intéressante, bien sûr pour les jeunes en particulier, mais pour tout citoyen qui s’intéresse à cette importante industrie, laquelle peut être considérée comme l’une des alternatives pour renforcer l’économie nationale», a-t-il ajouté. Selon lui, «le défi de l’intelligence artificielle menace pas mal d’emplois et nous considérons que l’industrie culturelle est une alternative crédible».

Abordant par ailleurs la réforme du Conseil national de la presse (CNP), il a souligné qu’aujourd’hui «nous avons plus que jamais besoin de renforcer le rôle du CNP, dont la mission est primordiale». Il a rappelé qu’une étape importante a été franchie avec la création de cette institution, mais que «dans sa configuration actuelle, le CNP connaît des problèmes liés à son fonctionnement».

Lire aussi : Industries culturelles et créatives: le Maroc veut accueillir les premières Assises arabes en 2026

«Il fallait modifier et faire évoluer la loi. C’est ce que nous avons fait, et cela a été validé à la Chambre des représentants», a poursuivi le ministre. L’objectif est d’éviter les dysfonctionnements récemment observés, notamment en ce qui concerne l’élection des membres du Conseil, les recours internes ou encore la contestation de certaines décisions. Mehdi Bensaid estime ainsi que «l’évolution du CNP est aujourd’hui quelque chose de primordial».

En misant sur la culture comme pilier économique et en réformant ses institutions de régulation, le Maroc veut entrer dans une nouvelle ère: celle où la création devient non seulement un vecteur d’identité, mais aussi un moteur de prospérité et d’emploi durable.

