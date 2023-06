Industries culturelles: un programme d’appui de 110 millions de dirhams, financé par l’Union européenne

Lors de la signature, le vendredi 23 juin à Essaouira, du premier programme d’appui de l’Union européenne aux industries culturelles et créatives marocaines, par Mehdi Bensaïd, ministre de la Culture, et Patricia Llombart Cussac, ambassadrice de l’UE au Maroc

Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, et Patricia Llombart Cussac, ambassadrice de l’Union européenne au Maroc, ont annoncé le vendredi 23 juin à Essaouira le premier programme d’appui de l’Union européenne aux industries culturelles et créatives marocaines. La cérémonie s’est déroulée à Essaouira, en marge du festival Gnaoua et Musiques du monde, en présence du conseiller royal André Azoulay et de Neila Tazi, présidente de la Fédération des industries culturelles et créatives.

Ce programme, le premier du genre dans le cadre du partenariat Maroc-Union européenne, vise à promouvoir la culture à travers le renforcement des industries culturelles et créatives comme vecteur de développement économique et d’emploi pour les jeunes. Il sera mis en œuvre à plusieurs niveaux et notamment avec la Fédération des industries culturelles et créatives.

Doté d’une enveloppe de 110 millions de dirhams, le programme sera mis en œuvre à travers trois grands volets: des subventions de projets, un appui à la Fédération des industries créatives et culturelles et la mobilisation d’expertises.

Le financement des projets se fera via différentes modalités: des appels à propositions pour des projets portés par des structures culturelles ou d’incubation, le renforcement de capacité des entreprises culturelles et créatives, l’appui aux espaces culturels et patrimoniaux judéo-marocains, le soutien à des initiatives créatives conjointes maroco-européennes et la création d’une plateforme de conseil et d’accompagnement pour préparer les acteurs et les entreprises culturels aux opportunités de financement.