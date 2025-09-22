L’investissement dans la jeunesse est une voie essentielle vers la justice sociale, selon Mehdi Bensaid

Lors de l'ouverture du forum sur l’émancipation de la jeunesse féminine pour un développement inclusif et durable, à Rabat, le 22 septembre 2025. (Y.Mannan/Le360)

L’émancipation de la jeunesse féminine est la seule voie de la réalisation de la justice sociale, a affirmé le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, dans un discours lu en son nom par le secrétaire général du ministère, Abdelaziz Boujdaïni, ce lundi 22 septembre.

«Le choix de cette thématique s’inscrit en cohérence avec la vision stratégique de notre pays, sous la sage conduite du roi Mohammed VI qui fait de l’investissement dans la jeunesse, en particulier les femmes et les jeunes filles, une voie essentielle pour réaliser la justice sociale et le développement global», a-t-il signalé.

Cette rencontre est organisée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication avec le soutien du Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP), l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID) et le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH).

Selon le ministre, l’autonomisation des jeunes femmes n’est «pas seulement une revendication en matière de droits, mais constitue également un levier fondamental pour bâtir une société équilibrée». Cette stratégie permet, a-t-il dit, à «tous ses membres, femmes et hommes, de contribuer à la construction d’un avenir meilleur. C’est là toute l’importance de ce forum, qui réunit chercheurs, acteurs institutionnels et des représentants de la société civile».

Pour sa part, l’ambassadeur d’Espagne au Maroc, Enrique Ojeda Vila a salué «l’excellence des relations entre les deux pays dans tous les domaines». Le diplomate a rappelé que l’AECID est liée au Royaume par des projets de coopération visant à autonomiser les femmes et les jeunes au Maroc.

Lire aussi : Oujda: l’école de la deuxième chance, une bouée de sauvetage pour la jeunesse

Pour rappel, ces programmes, soutenus par un financement espagnol, couvrent plusieurs régions en ciblant des femmes et des jeunes porteurs de projets innovants.

Le diplomate espagnol a expliqué que son pays «travaille avec l’administration marocaine et avec la société civile marocaine pour atteindre cette autonomisation de jeunes, en particulier les jeunes filles. Pour l’Espagne, c’est essentiel pour nous d’avoir une société juste, équitable et inclusive», a-t-il conclu.

Les travaux du forum s’articulent autour de cinq ateliers majeurs portant sur «L’éducation et la formation», «La santé et le bien-être psychologique», «La participation citoyenne», «La lutte contre la violence» et «L’inclusion économique».