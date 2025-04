À Rabat, Chinois et Marocains célèbrent la Déclaration de Pékin sur les droits des femmes

Les festivités marquant ce 30ème anniversaire ont principalement porté sur des activités culturelles variées. L’ambassadrice Chen Huiyi a interprété une chanson, suivie d’une présentation sur l’art de la calligraphie et de la peinture chinoise, accompagnée par le son mélodieux de la cithare traditionnelle chinoise. Le programme a également inclus une démonstration des trois types de thé chinois (vert, rouge et blanc) et une chanson tirée du thème épique du film d’animation «Nezha, la naissance du démon».

De nombreuses personnalités politiques et culturelles étaient présentes lors de cet événement, notamment l’ambassadeur de Chine à Rabat, Li Changlin; la présidente du Cercle des ambassadrices à Rabat; la présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Amina Bouayach ; l’ancien maire de Rabat, Fathallah Oualalou, auteur d’un ouvrage sur la Chine; le président du Tribunal constitutionnel, Mohamed Amine Benabdellah, ainsi que le président d’honneur du Mouvement populaire (MP, opposition), Mohand Laenser.

Rappelons que la Déclaration et le Programme d’action de Pékin sur les droits des femmes avaient été adoptés à l’unanimité par 189 pays en 1995, reflétant ainsi l’engagement de la communauté internationale en faveur de «la promotion des femmes et la mise en application d’un Programme d’action».

À cette occasion, l’ambassadeur Li Changlin a qualifié cette conférence historique de «sommet ayant établi une feuille de route dédiée à l’autonomisation et aux droits des femmes». Il s’est remémoré avec émotion son rôle à l’époque, affirmant: «J’étais chargé de liaison avec la délégation du Mali».

Il a souligné l’intérêt que porte la Chine à l’émancipation féminine, saluant également les avancées réalisées par le Maroc dans ce domaine, notamment avec un taux de femmes diplomates atteignant désormais 42%. Li Changlin a également salué la récente initiative marocaine auprès de l’ONU visant à augmenter le nombre de femmes diplomates au sein des États membres de cette organisation internationale.