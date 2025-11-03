Mehdi Bensaid réunit les lauréats des programmes du ministère de la Jeunesse et de la Culture

Les jeunes lauréats marocains porteurs de projets réunis au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, à Rabat, le lundi 3 novembre 2025. (Y.Mannan/Le360)

Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mehdi Bensaid, a réuni ce lundi 3 novembre 2025 à Rabat une cinquantaine de jeunes lauréats(es) des différents programmes de son département, en faisant le point notamment sur la faisabilité de leurs projets.

Âgés entre 18 et 23 ans, ces jeunes ont été sélectionnés pour cette 3ème rencontre du genre pour avoir remporté des programmes comme le Prix Maroc-Jeunesse, le Laboratoire des jeunes ou bien Volontariat. Pour les encourager, le ministère avait offert des bourses de participation avant d‘attribuer des prix aux meilleurs lauréats des divers programmes initiés par le ministère. Lors de la rencontre, le ministre a salué le dynamisme de ces jeunes ainsi que leur volonté d’innover pour le progrès de la société et du pays.

La réunion a été marquée notamment par la présentation de la nature des différents projets que projettent de réaliser ces jeunes. Le ministre a promis à cette occasion d’organiser une tournée nationale dans chacune des douze régions du pays pour recueillir non seulement les doléances mais aussi des projets dont il plaidera, a-t-il dit, la réalisation auprès de diverses instances. «À l’issue de la tournée qui commencera en mars et avril prochain, nous allons organiser un colloque national pour débattre des recommandations dont la réalisation des projets», a affirmé le ministre devant ces jeunes qui ont paru plein d’enthousiasme.

Cette rencontre s’inscrit dans une dynamique de soutien continu à l’engagement des jeunes, avec l’ambition de transformer leurs idées en projets concrets au service du développement du pays.