Mise en œuvre ce lundi du programme de formation progressive pour les jeunes non diplômés

Younes Sekkouri, (2ème à dr.) ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, lors de la cérémonie de signatures avec Lahcen Saadi (2ème à g.), secrétaire d’État chargé de l’Artisanat. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 27/10/2025 à 18h58

VidéoLe gouvernement lance ce lundi à Rabat la première phase d’un vaste programme de formation progressive destiné aux jeunes non diplômés. Objectif: offrir à 100.000 d’entre eux une véritable passerelle vers l’emploi, en partenariat avec le secteur de l’artisanat.

Un ambitieux programme de formation progressive pour 100.000 jeunes non diplômés a commencé aujourd’hui lundi 27 octobre à Rabat, par la conclusion d’une série d’accords avec le secteur de l’artisanat.

Ce programme offre une prime unitaire de 5.000 dirhams par an pour les entreprises — petites ou grandes — qui assurent la formation, ainsi qu’une indemnité de 300 dirhams par mois en faveur des stagiaires. Le dispositif prévoit également la possibilité d’embauche par l’entreprise à l’issue de la formation.

«Les deux tiers des chômeurs au Maroc, soit 900.000 personnes, sont des non diplômés», a déclaré Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, lors d’une cérémonie de signatures avec Lahcen Saadi, secrétaire d’État chargé de l’Artisanat.

Avant qu’il ne touche d’autres écosystèmes, le secteur de l’artisanat a ouvert aujourd’hui le bal avec un programme annuel de 30.000 bénéficiaires de la formation progressive pour les jeunes, a constaté un journaliste de Le360.

Au terme de la formation, ces jeunes non diplômés recevront un diplôme de qualification leur permettant d’intégrer plus facilement la vie professionnelle. «Nous avons élevé à 200 métiers le nombre de secteurs concernés, avec 80 métiers rien que pour le secteur de l’artisanat», a déclaré Younes Sekkouri, précisant que ce programme pourrait atteindre, dans les mois à venir, un total de 200.000 jeunes non diplômés.

Lire aussi : Artisanat: trois programmes de soutien lancés à Rabat

Les deux responsables gouvernementaux ont rappelé les orientations données par le roi Mohammed VI en faveur des jeunes lors du récent Conseil des ministres. Sekkouri et Saadi ont également souligné la nécessité de préserver les métiers traditionnels. Lahcen Saadi a conclu que son département dispose de 76 centres de qualification professionnelle, un nombre qu’il juge suffisant pour intégrer les non diplômés.

En conjuguant formation, incitation financière et valorisation du savoir-faire artisanal, le gouvernement entend faire de cette initiative un levier concret d’inclusion et d’emploi pour la jeunesse marocaine.

