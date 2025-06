Artisanat: trois programmes de soutien lancés à Rabat

Le secteur artisanal marocain renforce son dynamisme: ce vendredi marque le coup d’envoi de la deuxième édition de trois programmes de soutien dédiés à des filières en pleine expansion.

L’événement, qui s’est tenu à Rabat, a été présidé par le secrétaire d’État chargé de l’Artisanat, Lahcen Essaidi, et des responsables de la Maison de l’artisan. Il a porté sur trois programmes clés: le premier vise à promouvoir l’excellence dans les filières du tapis, de la céramique et de la poterie; le deuxième est axé sur le soutien aux exportateurs; et le troisième a pour but d’accompagner le regroupement des artisans par spécialité.

L’appui aux exportations vise à renforcer la présence des produits marocains sur les marchés internationaux. Lahcen Essaidi s’est déclaré ravi «de célébrer le lancement de la deuxième édition des trois programmes organisés par la Fondation Dar Al-Sanie», qui visent «à accompagner les artisans dans le développement de leurs compétences, dans l’adoption de nouvelles méthodes de production, de marketing et d’exportation afin d’améliorer la qualité et la commercialisation de leurs produits».