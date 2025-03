Art et artisanat EP-10: dans un atelier de maroquinerie à Dakhla

La maroquinerie contribue depuis des décennies à la renommée des provinces du sud du Maroc. Les artisanes, véritables créatrices, façonnent des objets utilitaires et artistiques à partir de peaux de chèvre tannées, en utilisant des techniques de couture, de découpe, de polissage et de teinture.

Ces artisanes, notamment celles de la région d’Oued Noun, excellent dans la confection d’une gamme variée d’articles en cuir. Elles fabriquent des oreillers traditionnels, des contenants pour les provisions des nomades, des accessoires pour le thé et les déplacements, ainsi que des matelas, des couvertures, des outres et des objets pour fumeurs, tous caractérisés par des formes et des décorations uniques.

Afin de répondre aux exigences du marché actuel, une nouvelle génération d’artisanes, bénéficiant d’une formation plus poussée, innove en créant des articles modernes et pratiques: boîtes à parfums et à bijoux, rangements divers, portefeuilles, étuis pour lunettes, téléphones et CD, ainsi que des pantoufles.

Ces produits se distinguent surtout par la diversité de leurs gravures et de leurs décorations, ainsi que la multiplicité de leurs couleurs, dont le rouge et vert qui ont une signification symbolique au Maroc.