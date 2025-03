Art et Artisanat EP-8: dans un atelier de broderie à la Maison de l’artisan d’Azemmour

Dans les ruelles d’Azemmour, une ville où le souffle de l’histoire caresse chaque pierre, un art ancestral continue de tisser les fils du passé avec ceux du présent. Le Tarz Zemmouri (broderie zemmourie) se distingue par un motif singulier: le dragon légendaire. Plus qu’un simple ornement, ce dessin incarne le dialogue séculaire entre traditions locales et influences venues d’ailleurs.

Derrière chaque point délicatement cousu, se cache une histoire qui prend racine au 16ème siècle, à l’époque où les Portugais occupaient encore la ville. La légende raconte qu’un marchand portugais, touché par la générosité d’un marin marocain, lui offrit des dessins de dragons en guise de remerciement. Sa femme, séduite par ces courbes majestueuses, décida de les intégrer à ses broderies. De fil en aiguille, ce motif inédit devint la signature de la broderie zemmourie, transmise avec fierté de génération en génération.

À la maison de l’artisan d’Azemmour, des coopératives féminines perpétuent cet héritage avec une minutie inégalée. Assises en cercle, leurs doigts dansent sur le tissu, créant des œuvres d’une finesse remarquable. Mais la broderie zemmourie n’est plus seulement un art préservé par passion, elle est aussi devenue un levier d’émancipation. Nombre de femmes y trouvent une indépendance financière, grâce à la vente de leurs créations sur les marchés locaux et les plateformes en ligne.

Autrefois confinée aux nappes et aux draps avec des couleurs dominantes telles que le grenat et le noir, la broderie zemmourie se réinvente aujourd’hui avec audace. Elle s’invite sur des djellabas, des caftans, des babouches, voire des sacs à main et des accessoires contemporains et de différentes couleurs selon les gouts. Entre tradition et modernité, elle trouve ainsi une place dans la mode actuelle, séduisant un public bien au-delà des frontières marocaines.

Si le Zemmouri a su traverser les siècles, c’est parce qu’il est bien plus qu’un simple art décoratif. Il raconte une histoire, celle d’une ville, d’un échange culturel, et surtout d’un savoir-faire préservé avec amour par les femmes d’Azemmour. Un héritage cousu d’Histoire, de passion et de résilience.