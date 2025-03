Art et artisanat EP-7: dans l’atelier de fabrication de la babouche ziwani fassie

La babouche ziwani fassie est l’une des babouches traditionnelles marocaines les plus célèbres. Ce chef-d’œuvre en cuir reflète le savoir-faire des artisans marocains, notamment ceux de Fès, réputée pour ses articles en cuir raffinés.

Il en est ainsi de Abderrahim Zerifi, artisan traditionnel qui a marqué de son empreinte la babouche, à laquelle il reste fidèle depuis près de 40 ans.

«La babouche ziwani est beaucoup plus qu’une simple babouche. C’est une œuvre d’art dont les origines remontent à 7 ou 8 siècles, symbolisant le savoir-faire marocain. Défiant le temps, elle a conservé à plus de 90% son cachet et son design original», lance cet artisan qui a reçu Le360 dans atelier à Sbitriyine dans l’ancienne médina de Fès.

La confection de la babouche ziwani nécessite 24 étapes toutes réalisées dans l’atelier, sans recourir à la sous-traitance, fait-il savoir. «Produite essentiellement à partir de la peau de chèvre qui est très sensible, cette babouche est fabriquée exclusivement à la main, exigeant un savoir-faire et une habileté remarquables», ajoute-t-il.

La peau dont elle est fabriquée est tannée selon des méthodes traditionnelles qui lui confèrent durabilité et souplesse, indique notre interlocuteur. Elle est ensuite teintée de jaune vif, symbole de luxe et d’authenticité dans la culture marocaine. La semelle, quant à elle, est généralement en cuir ou en caoutchouc pour un confort de marche optimal.

Vient ensuite l’étape de découpe et de façonnage, où la peau est découpée en morceaux spécifiques pour former la structure de base de la babouche. Les pièces sont cousues à la main avec des fils résistants, note Abderrahim Zerifi, précisant que des décorations traditionnelles peuvent parfois être ajoutées. La couche inférieure de la babouche est ensuite ajoutée et ses bords sont, en phase finale, lissés.

Cette babouche était portée principalement par la haute société et les notables, grâce à sa haute qualité et à sa confection soignée. Symbole de l’élégance marocaine, elle reste très populaire, notamment lors des occasions religieuses et des célébrations traditionnelles telles que les mariages. Elle fait également l’objet d’une demande croissante sur les marchés internationaux.

La babouche ziwani fassie continue ainsi à préserver sa place malgré certains défis auxquels elle est confrontée, à savoir notamment la rareté des artisans qualifiés, le coût élevé des matières premières et la concurrence des produits modernes.