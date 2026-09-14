Fouzi Lekjaa à Zagora et Taliouine: «Les intérêts des Marocains d’abord»

«Nous mettrons tous nos efforts et toutes nos forces au service des intérêts des Marocains et du Maroc.» À Zagora, Fouzi Lekjaa a résumé en ces mots l’engagement qu’il entend porter au nom du Parti authenticité et modernité (PAM), à quelques jours des élections législatives du 23 septembre.

À son arrivée à la rencontre, le responsable du parti dit avoir été alerté par le candidat du PAM à Zagora sur plusieurs difficultés auxquelles sont confrontés les habitants de la province. Parmi elles, l’absence d’un noyau universitaire pour une population d’environ 400.000 habitants, mais aussi le manque de réseau dans plusieurs communes.

«Ils n’ont pas de noyau universitaire où leurs enfants et leurs filles peuvent étudier», a-t-il relevé. Fouzi Lekjaa a alors assuré que ces deux dossiers seraient rapidement examinés. «Ces deux problèmes, nous allons les mettre sur la table dès demain», a-t-il déclaré.

Pour le responsable du PAM, les réalités évoquées sur le terrain doivent servir de point de départ au programme du parti. «Notre programme part de la réalité que vous connaissez tous», a-t-il expliqué, assurant que les solutions proposées ont fait l’objet d’une étude approfondie et que leurs modes de financement ont également été examinés.

L’eau et le désenclavement parmi les priorités

À Zagora, la question de l’eau figure parmi les dossiers auxquels Fouzi Lekjaa a accordé une place particulière. Dans une province où l’agriculture et les oasis dépendent fortement de cette ressource, il a insisté sur la nécessité de trouver des réponses aux difficultés rencontrées sur le terrain, notamment par les agriculteurs. «Il faut trouver une solution à cette problématique», a-t-il lancé.

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Le désenclavement constitue une autre priorité mise en avant par le responsable du PAM. Pour lui, le développement économique d’une région passe par sa connexion aux autres provinces, mais aussi par des infrastructures permettant de faciliter la circulation des personnes et des marchandises.

«Le développement économique d’une région est lié au fait qu’elle soit ouverte sur les autres provinces», a-t-il souligné, en évoquant les projets destinés à améliorer les liaisons entre les différents territoires.

Fouzi Lekjaa a également cité plusieurs communes confrontées à l’absence de réseau. Il a assuré que le programme du PAM devait prendre en compte l’ensemble des territoires concernés et leurs besoins en infrastructures.

À Taliouine, le programme au plus près du terrain

La veille, dimanche 13 septembre, Fouzi Lekjaa était également à Taliouine, où il a poursuivi la présentation des grandes lignes du programme du PAM. Il a notamment mis en avant le rôle des responsables locaux et leur présence auprès des habitants, à partir des réalités propres à leur territoire.

À Zagora comme à Taliouine, le même principe revient dans son discours: partir des préoccupations exprimées par les populations pour définir les priorités du programme. «Ce qui nous fait bouger, c’est de servir les intérêts des Marocains et du Maroc», a déclaré Lekjaa à Zagora.

Le volet social occupe une place importante dans les engagements présentés par le PAM. Fouzi Lekjaa a rappelé la promesse de porter le minimum des pensions de retraite à 3.000 dirhams par mois, ainsi que celle d’accorder un soutien direct de 1.000 dirhams aux familles concernées.

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Le pouvoir d’achat figure lui aussi parmi les priorités annoncées. Le responsable du PAM a défendu la nécessité d’agir sur les prix, estimant que la hausse du coût de la vie a réduit l’effet de plusieurs mesures prises ces dernières années. «Nous voulons remettre les prix à leur place», a-t-il affirmé.

«La cherté de la vie a enlevé toute la saveur des augmentations de salaires et des aides», a-t-il ajouté, avant de revenir sur la portée du programme présenté aux électeurs.

«Notre programme, prenez-le, c’est le contrat qui nous lie à vous», a lancé Fouzi Lekjaa devant les habitants de Zagora. Il a appelé à une forte participation au scrutin du 23 septembre, estimant que le vote doit donner au PAM les moyens de mettre en œuvre les engagements qu’il présente durant la campagne.

Le responsable du parti a enfin inscrit ces propositions dans une ambition plus large pour le pays: celle d’un Maroc uni avançant à la vitesse du TGV, avec l’objectif de consolider sa position parmi les pays émergents à l’horizon 2031.