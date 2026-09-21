Location de voitures: l’illusion de l’âge d’or

Le secteur marocain de la location automobile traverse une période paradoxale où la multiplication des agences et une demande globale soutenue dissimulent une fragilité structurelle profonde. Derrière cette effervescence apparente, la profession fait face à un resserrement des marges et à une incertitude grandissante quant à la survie des opérateurs, notamment les moins capitalisés, indique le quotidien Les Inspirations Éco.

Ce grand écart entre accessibilité du marché et délicatesse de l’exercice trouve en partie ses racines au milieu des années 2010, lorsque des assouplissements apportés au cadre réglementaire et à la structure juridique ont facilité l’entrée de nouveaux acteurs, sans pour autant garantir leur solidité financière. Selon Mohamed El Manouni, vice-président de la Fédération des loueurs d’automobiles sans chauffeur au Maroc, le pays dénombrait quelque 12.000 agences en 2025, un chiffre spectaculaire qui cohabite pourtant avec un taux de disparition élevé des entreprises incapables d’honorer leurs engagements financiers.

Ce déséquilibre initial s’explique par la nature même de cette activité intensive en capital, où l’automobile représente simultanément l’outil de production, l’investissement principal et le risque financier central. De nombreux nouveaux entrants sous-estiment les charges d’exploitation, la saisonnalité et le coût de gestion d’une flotte, tandis que certaines jeunes structures ferment leurs portes après seulement trois années d’exercice avec des bilans déficitaires.

La mécanique économique s’avère implacable puisque les agences disposant de moins de quinze véhicules peinent à couvrir leurs charges courantes, alors qu’une flotte surdimensionnée transforme rapidement les mensualités en fardeau. Cette tension est exacerbée par le durcissement des critères d’octroi des banques et des sociétés de financement, qui réagissent à la montée des impayés en proposant des taux de crédit pouvant atteindre 15 pour cent hors taxes, plaçant les loueurs dans une dépendance financière de plus en plus coûteuse et risquée, lit-on dans Les Inspirations Éco.

À cette pression économique s’ajoute une mutation des rythmes de consommation, marquée par un raccourcissement sensible de la haute saison touristique autrefois étalée sur plusieurs mois, et qui se concentre désormais pour l’essentiel sur le seul mois d’août. Les agences doivent dès lors faire face à des charges fixes sur douze mois avec des fenêtres d’activité fragmentées, composées de courtes reprises entre décembre et janvier ainsi qu’au printemps, tandis que le tourisme d’affaires demeure capté par une minorité d’acteurs de premier plan.

Pour parer à ces vulnérabilités, la profession réclame des réformes en profondeur, militant auprès du ministère du Tutelle pour un contrat-type standardisé et une clarification des responsabilités juridiques en cas d’infraction. La FLSCAM plaide également pour une professionnalisation accrue à travers le relèvement du capital social jusqu’à 1,5 million de dirhams et l’instauration de critères de compétence pour les dirigeants. Alors que le Maroc s’apprête à accueillir de grands rendez-vous sportifs et événementiels porteurs de perspectives prometteuses pour la mobilité, l’enjeu crucial pour le secteur n’est plus d’encourager la prolifération des enseignes, mais de consolider la robustesse de ses opérateurs pour leur permettre de pérenniser leur activité.