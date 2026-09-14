Transports urbains: l’ubérisation face à la régulation

À l’approche des élections législatives du 23 septembre prochain, le secteur des transports au Maroc se retrouve au cœur d’un débat économique et réglementaire complexe, marqué par l’essor incontrôlé des plateformes de VTC. Plébiscitées par une population urbaine connectée en quête de fluidité, ces solutions numériques révèlent, derrière leur vernis de modernité, de profondes fractures juridiques et sociales. Le vide législatif dans lequel évoluent ces applications favorise des dérives tarifaires préoccupantes et soulève des questions majeures en matière de souveraineté numérique et de protection des données personnelles, dans un paysage où le modèle traditionnel des taxis, adossé au système des agréments de la grima, montre des signes d’essoufflement évidents, rapporte le magazine hebdomadaire Challenge.

L’émergence de l’ubérisation dans les grandes métropoles marocaines comme Casablanca, Rabat, Marrakech ou Tanger a d’abord répondu à une exigence d’instantanéité et de confort face aux rigidités et aux désagréments répétés des petits et grands taxis, souvent pointés du doigt pour leurs refus de destination ou leurs détours injustifiés.

Toutefois, comme le souligne régulièrement le think tank Policy Center for the New South, cette transition s’opère dans une zone grise institutionnelle. En l’absence d’un statut juridique clair reconnaissant et encadrant spécifiquement cette activité, les chauffeurs partenaires subissent une précarité constante tandis que les plateformes déploient des modèles économiques affranchis des règles du marché formel. Cette absence de régulation s’illustre de manière frappante lors des pics de demande, où les algorithmes tarifaires appliquent une spéculation décomplexée. Des simulations menées sur le terrain démontrent que des trajets usuels, facturés quelques dirhams dans un circuit traditionnel, voient leurs prix multipliés de façon exponentielle aux heures de pointe, allant parfois jusqu’à tripler le coût initial. À cela s’ajoutent des pratiques trompeuses sur la nature des prestations, à l’image de véhicules de gamme standard substitués à des offres confort supposées haut de gamme.

Pour l’économiste Mehdi Lahlou, ce phénomène traduit la persistance d’une informalité numérique qui échappe aux garde-fous habituels de l’économie administrée, laissant le consommateur dans une position de vulnérabilité, lit-on dans Challenge.

Au-delà de la question financière, la concentration massive des données par ces opérateurs redéfinit les contours de la vie privée et de l’influence sociétale. Chaque géolocalisation, chaque trajet nocturne et chaque habitude de consommation alimentent des serveurs hors du contrôle direct des institutions nationales, ouvrant la voie à des risques accrus de profilage comportemental. Des acteurs de l’écosystème tech, à l’instar de Hicham Amadi, président-directeur général de Toogo, insistent sur la nécessité vitale d’une souveraineté des données, plaidant pour un hébergement et un traitement obligatoires sur le territoire national sous la supervision d’entités dédiées comme la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel, en application de la loi 09-08.

Face à cette lame de fond technologique, le Maroc se trouve à un carrefour décisif.

Les pouvoirs publics ne peuvent plus se contenter de tolérances ambiguës qui perpétuent les rentes du passé, tout en entravant l’innovation. Les recommandations vont vers une réforme courageuse et globale: légaliser et structurer l’activité des plateformes de transport à travers des critères équitables en matière d’assurances, de fiscalité et de formation, tout en réformant en profondeur le système archaïque des agréments. Peu avant un nouveau cycle politique, l’urgence n’est plus seulement d’arbitrer un conflit corporatiste, mais de concevoir une véritable politique publique de la mobilité urbaine qui concilie l’audace numérique avec la protection effective des consommateurs.