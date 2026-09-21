TPME: le piège de la multiplication des aides face au défi de la croissance

Au Maroc, le paysage entrepreneurial des très petites, petites et moyennes entreprises présente un paradoxe saisissant. Jamais les structures n’ont eu accès à un éventail aussi riche et diversifié de mécanismes de soutien, qu’il s’agisse de solutions de financement, de garanties bancaires, d’investissements ciblés, de programmes de digitalisation, de décarbonation ou d’un accompagnement multiforme.

Pourtant, malgré cette profusion d’outils, la fragilité du tissu économique demeure une constante, et le passage délicat de la TPE à la PME, puis à l’entreprise de taille intermédiaire, continue d’échapper à bon nombre d’acteurs. «Derrière cette contradiction apparente se cache une réalité de terrain que met en lumière Anouar El Basrhiri, directeur général de TMS Consulting : les besoins réels des entrepreneurs ne se résument pas à une simple question d’accès à l’argent, et le véritable défi consiste aujourd’hui à abandonner une logique d’accumulation de dispositifs pour bâtir une politique de croissance pérenne, ancrée dans le diagnostic, la structuration et l’accompagnement dans la durée», rapporte le magazine hebdomadaire Challenge.

Sur le papier, la boîte à outils institutionnelle et financière n’a pourtant jamais été aussi étoffée. L’objectif affiché par les différents programmes est limpide : faciliter le développement des entreprises et doper leur compétitivité face aux mutations des marchés. Toutefois, sur le terrain, une fracture persiste. Une frange importante des entrepreneurs reste extrêmement vulnérable, prise en étau entre les tensions de trésorerie, la faiblesse chronique des fonds propres, les retards de paiement, les difficultés commerciales et des modes d’organisation encore trop informels ou rudimentaires.

Pour Anouar El Basrhiri, multiplier les dispositifs superficiels ne sert à rien si l’on ne prend pas le temps d’identifier et de traiter les causes profondes de cette fragilité. Selon lui, il est fréquent qu’une entreprise obtienne un financement alors que son mal-être organisationnel ou commercial relève d’une toute autre nature, touchant directement à ses marges, à sa gouvernance ou à un manque structurel de clients, ce qui revient à appliquer une rustine financière à un problème qui ne l’est pas.

C’est là tout l’enseignement à tirer de la situation actuelle : le financement, bien que déterminant, ne soigne pas toutes les tares structurelles. Les failles guettent les entrepreneurs bien avant qu’ils ne franchissent la porte d’un banquier, qu’il s’agisse de capitaux de départ insuffisants, d’une gestion approximative des flux financiers, de marges trop étriquées ou d’une dépendance excessive vis-à-vis de quelques donneurs d’ordre majeurs. «Injecter de la liquidité procure certes une bouffée d’oxygène à court terme, mais cela ne transforme en rien le modèle économique de l’entreprise si celle-ci continue de reposer sur des bases fragiles.

Le dirigeant de TMS Consulting insiste sur la nécessité d’accompagner chaque crédit d’un travail de fond sur la rentabilité, la trésorerie, la gouvernance et le développement commercial, car l’enjeu ne consiste pas seulement à distribuer de l’argent, mais bien à armer l’entreprise pour qu’elle puisse l’utiliser avec efficacité», note Challenge.

Un autre écueil réside dans la tendance persistante à uniformiser des réalités économiques pourtant hétérogènes en regroupant sous le même acronyme de TPME des structures qui ne partagent ni les mêmes ressources ni les mêmes capacités managériales. Entre une structure artisanale de trois salariés, pilotée à vue par son fondateur, et une PME dotée de départements dédiés aux finances et aux ressources humaines, les besoins divergent radicalement. Le niveau de maturité s’avère tout aussi décisif que la taille ou le chiffre d’affaires, puisque deux entreprises aux volumes comparables peuvent faire face à des urgences opposées, qu’il s’agisse de conquérir de nouveaux marchés, de remettre à plat la gouvernance ou de redresser la rentabilité. Pour Anouar El Basrhiri, il devient donc impératif de concevoir des parcours d’accompagnement sur mesure, taillés sur les spécificités de chaque structure.

À l’horizon du Pacte TPME 2026-2030, le défi marocain consistera moins à empiler de nouveaux guichets d’aide qu’à articuler intelligemment les dispositifs existants autour de la trajectoire réelle de chaque entreprise. La démarche doit s’inverser pour partir d’un diagnostic rigoureux, capable de poser un constat lucide avant de prescrire une solution, qu’elle combine conseil, investissement, digitalisation ou financement. Ce changement de paradigme implique également de repenser l’évaluation de l’action publique, en mesurant l’efficacité des programmes non plus à l’aune du nombre de bénéficiaires ou des volumes de crédits distribués, mais à l’aune de l’impact réel, à trois ou cinq ans, sur la création d’emplois, la rentabilité et la robustesse financière des structures.