Société

Écoles en préfabriqué: une salle de classe s’envole à Azilal, un drame évité de peu

Des classes modulaires, en préfabriqué, vues de l'extérieur.

Revue de presseUne semaine à peine après la rentrée scolaire, l’arrachement d’une classe modulaire dans la région d’Azilal révèle la dangerosité de ces structures précaires. Face à l’absence de solutions pérennes et de mesures de protection élémentaires, les parents d’élèves s’indignent des conditions de sécurité alarmantes dans lesquelles les enfants et les enseignants restent des heures. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 22/09/2026 à 19h32

Des écoles en kit menacent la vie des élèves alors que des salles de classe s’envolent et que les enfants de villages entament une saison à la merci des intempéries. Une semaine à peine après la rentrée scolaire, et avant même qu’une installation adéquate ne soit achevée, les dysfonctionnements de ce type d’installations ont commencé à se manifester de manière fortuite, l’un d’eux ayant failli coûter la vie à plusieurs élèves et leurs professeurs suite à la dangerosité avérée de ces salles de classe modulaires, relaie Assabah de ce mercredi 23 septembre.

Selon le quotidien, dans la région de Tagrimine au sein de la commune d’Azilal, de fortes rafales de vent ont provoqué l’arrachement d’une salle de classe modulaire dans une école relevant d’un groupe scolaire, et celle-ci a dévalé de son emplacement, détruisant sa structure et la rendant impossible à l’usage, heureusement sans faire de victimes, les élèves ne se trouvant pas à l’intérieur de la structure en kit au moment es faits.

Des sources concordantes relayéds par Assabah ont indiqué qu’après cet incident, les élèves se sont retrouvés sans salle de classe pour poursuivre leurs cours, et les autorités concernées se sont rendues sur place, bien que le directeur ait sagement décidé d’en interdire l’utilisation de crainte d’une catastrophe. Plutôt que de proposer une solution pérenne garantissant un environnement propice à la scolarisation des enfants et au travail des enseignants, des jours ont passé sans que le moindre changement, ce qui a poussé les parents à menacer d’observer un sit-in.

Dans le même ordre d’idées, l’antenne régionale de l’Organisation marocaine des droits de l’homme et de lutte contre la corruption à Azilal a exprimé sa vive indignation face à la situation alarmante de cet établissement, critiquant l’absence totale des mesures de protection indispensables et mettant en cause des conditions de scolarisation indignes et des dysfonctionnements qui portent atteinte à la sécurité et à la dignité des élèves et des enseignants.

Par La Rédaction
Le 22/09/2026 à 19h32
#rentrée scolaire#Écoles en préfabriqué#Azilal

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