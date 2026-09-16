Rentrée scolaire: le manque de manuels de «l’École pionnière» inquiète les libraires

Dans un communiqué diffusé hier, mardi 15 septembre, la Ligue des libraires du Maroc, qui s’exaspère de cette pénurie persistante en manuels scolaires, souligne que des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux attestent de la disponibilité de ces livres en dehors de leur réseau de libraires professionnels.

Le président de la Ligue, Hassan Mouatassim, précise que les données des professionnels révèlent une pénurie aiguë dans plusieurs régions -Ouarzazate, Errachidia, Tinghir, Oujda et Taourirt, relaie Al Ahdath Al Maghribia de ce jeudi 17 septembre- et indique que certaines librairies sont actuellement questionnées par des commissions de contrôle et les autorités locales, à cause du manque d’ouvrages, alors même que leurs propriétaires ont adressé des commandes répétées aux distributeurs.

Cette pénurie, qui ne se limite pas aux zones reculées, touche également Rabat et Salé, poussant des libraires à se rendre quotidiennement à Casablanca à la recherche de livres. La pression s’accentue d’autant que les librairies accueillent, en cette rentrée, entre 100 et 150 clients quotidiennement, tandis que les professionnels n’ont reçu que des quantités limitées de certains titres du cycle primaire réservés aux «écoles d’excellence».

La Ligue avertit que la persistance de cette pénurie entrave l’opération d’acquisition des livres scolaires, impacte le fonctionnement normal de la rentrée scolaire, cause des préjudices aux librairies et place les libraires en situation de confrontation avec les clients, bien qu’ils ne soient nullement responsables de cette situation. L’organisation affirme qu’elle continuera à suivre le dossier et à défendre les intérêts des professionnels par les moyens légaux, tout en appelant à la coordination des efforts entre les différents intervenants afin de garantir la fourniture, en temps opportun, des manuels scolaires aux élèves, en particulier dans les régions connaissant le plus de difficultés d’approvisionnement, indique Al Ahdath Al Maghribia.

En conséquence, la Ligue des libraires du Maroc demande aux services concernés d’intervenir d’urgence pour déterminer les causes de cette pénurie, assurer une distribution régulière et équitable des livres et permettre l’accès des librairies sans discrimination territoriale. Elle appelle également à vérifier les informations circulant sur l’existence d’importantes quantités de certains manuels en dehors des réseaux de librairies professionnelles et à prendre les mesures adéquates, si ces dysfonctionnements sont avérés.