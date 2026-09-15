Rentrée scolaire: inwi lance un forfait à 69 DH avec 20 Go et WhatsApp illimité

Le nouveau forfait mobile lancé par inwi à l’occasion de la rentrée scolaire.

YouTube pour suivre un tutoriel, les réseaux sociaux pour s’informer ou partager du contenu, WhatsApp pour échanger… Les usages numériques occupent désormais une place importante dans le quotidien des jeunes.

Le smartphone constitue notamment un accès direct à l’information, aux contenus éducatifs et aux différents moyens de communication.

C’est dans ce contexte qu’inwi propose un nouveau forfait à 69 DH par mois. L’offre comprend 10 Go d’Internet, une heure d’appels et 10 Go supplémentaires dédiés aux réseaux sociaux, parmi lesquels Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat, TikTok et YouTube.

Lire aussi : The Next Ad: de spectateurs à créateurs, trois jeunes talents remportent les clés de la prochaine publicité «inwi»

Le forfait prévoit également WhatsApp en illimité après épuisement du volume Internet. Une particularité qui permet de continuer à utiliser l’application de messagerie même une fois les 10 Go de data classique consommés.

Autre nouveauté mise en avant par l’opérateur: l’intégration de TikTok et YouTube dans l’enveloppe dédiée aux réseaux sociaux. inwi présente cette intégration comme une première sur le marché national.

Avec cette nouvelle offre, l’opérateur fait ainsi évoluer son forfait mobile autour de plusieurs usages numériques réunis dans une même formule, à l’occasion de la rentrée scolaire.