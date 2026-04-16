Société

Gaming: inwi lance le «Challenge Startup Gamification» pour stimuler l’innovation marocaine

Signature du partenariat entre inwi, le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et Morocco Gaming Industry pour le lancement du Challenge Startup Gamification.

Inwi lance le «Challenge Startup Gamification» pour les développeurs et startups marocaines. En partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication ainsi que Morocco Gaming Industry, l’opérateur cherche à intégrer des jeux innovants dans son application «win by inwi». Les candidats ont jusqu’au 20 avril 2026 pour postuler. À la clé: 100.000 dirhams et une collaboration concrète avec inwi.

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Le 16/04/2026 à 15h18

Inwi vient de lancer une initiative nationale intitulée «Challenge Startup Gamification», destinée à stimuler l’innovation numérique au Maroc. Ce projet est mené en étroite collaboration avec le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, ainsi qu’avec l’organisation Morocco Gaming Industry.

L’objectif central de ce partenariat est d’encourager les talents marocains à imaginer des solutions créatives pour transformer l’expérience des utilisateurs de l’application «win by inwi».

Lire aussi : CAN 2025: inwi s’impose comme leader de la performance mobile dans les stades marocains, selon Ookla

À travers ce challenge, inwi cherche à renforcer l’engagement de ses clients en intégrant des mécaniques de jeu plus immersives au sein de sa plateforme. Ce dispositif s’adresse particulièrement aux studios de développement de jeux vidéo et aux jeunes entreprises spécialisées dans le digital. Pour l’opérateur, il s’agit d’une opportunité de mettre en avant le savoir-faire marocain en matière de design et de création numérique tout en structurant un écosystème national encore en pleine expansion.

Le processus de sélection a d’ores et déjà commencé et restera ouvert aux candidatures jusqu’au 20 avril 2026. Une fois cette étape passée, les entreprises retenues ne seront pas livrées à elles-mêmes. Elles intégreront un programme d’accompagnement sur mesure, qui inclut des ateliers d’immersion et un suivi technique approfondi. Cet encadrement a pour but de permettre aux participants d’affiner leurs idées et de structurer leurs projets pour qu’ils soient techniquement viables.

Lire aussi : GITEX Africa 2026: inwi lance une 5G privée industrielle

La dernière étape de ce concours se déroulera le 24 mai 2026 lors du salon Morocco Gaming Expo 2026. À cette occasion, les finalistes défendront leurs propositions devant un jury composé de représentants de inwi, du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, ainsi que de Morocco Gaming Industry.

Le vainqueur de cette compétition recevra une dotation financière de 100.000 dirhams. La startup lauréate bénéficiera d’une aide technique pour développer un prototype de sa solution, avec l’ambition concrète d’intégrer cette innovation directement dans l’application «win by inwi».

Cette démarche s’inscrit dans la continuité des actions d’inwi pour soutenir l’innovation inclusive au Maroc. En favorisant les synergies entre le secteur privé et les institutions publiques, l’opérateur souhaite créer les conditions nécessaires à l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneurs digitaux.

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Le 16/04/2026 à 15h18
#Maroc#Inwi#win by inwi#Gaming

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