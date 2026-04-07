Inwi déploie le premier réseau 5G privé industriel au Maroc

Lors de la cérémonie de la signature de l’accord de partenariat entre inwi et China Mobile International.

Inwi marque une avancée stratégique majeure dans le développement des technologies de pointe au Maroc. L’opérateur global a conclu un partenariat avec China Mobile International, l’un des leaders mondiaux des télécommunications.

Dans ce cadre, il assurera la conception, le déploiement et l’exploitation du premier réseau 5G privé à usage industriel du Maroc, au profit de l’un des principaux clients de son partenaire dans la région, indique-t-il, dans un communiqué, notant que le site industriel, étalé sur une superficie de 52 hectares, figure parmi les plus grandes installations en Afrique.

Cette usine, située dans la région de l’Oriental, «ambitionne de devenir une référence continentale en matière d’industrie 4.0. Conçue comme une plateforme industrielle hautement automatisée et digitalisée, elle intégrera les technologies les plus avancées pour optimiser ses performances opérationnelles», souligne inwi.

Lire aussi : inwi lance son réseau 5G au Maroc

L’opérateur télécom marocain s’inscrit dans ce partenariat en tant que partenaire local de confiance pour le déploiement de ce réseau 5G privé au Maroc, «en s’appuyant sur son expertise reconnue d’opérateur et sur son expérience avérée dans la réalisation de projets de connectivité de grande envergure à l’échelle nationale».

Concrètement, explique la même source, inwi mobilisera des ressources de connectivité entièrement dédiées et privatisées, ainsi que des expertises de niveau opérateur pour le déploiement de ce réseau 5G privé couvrant l’ensemble du site industriel.

Cette infrastructure, développe-t-elle, permettra de répondre aux exigences les plus élevées en matière de connectivité industrielle, en garantissant des niveaux de latence extrêmement faibles, une stabilité optimale, des débits élevés et une qualité de service dynamique adaptée aux usages critiques.

Des infrastructures souveraines et performantes

«Le déploiement de ce réseau 5G privé illustre pleinement l’ambition d’inwi d’accompagner la transformation digitale des acteurs industriels marocains en leur offrant des infrastructures souveraines, performantes et adaptées aux usages critiques. Ce projet ouvre la voie à une nouvelle génération d’industries 4.0 au Maroc», note l’opérateur marocain.

Les performances de ce réseau 5G privé, ajoute-t-il, ouvriront la voie au déploiement à grande échelle des solutions IoT avancées et des systèmes intelligents de pilotage industriel, faisant de cette usine un modèle de productivité, d’efficacité et d’innovation à l’échelle du continent.

Pour ce projet «d’envergure», inwi s’appuie également sur son partenariat avec Huawei, avec lequel il a co-construit une offre complète de solutions et de services 5G privé destinée aux entreprises marocaines, couvrant plusieurs secteurs clés tels que l’industrie minière, les énergies renouvelables, l’agriculture ou encore la logistique.

Inwi relève que ce projet constitue une première implémentation de la 5G privée au Maroc et l’une des initiatives les plus ambitieuses en matière d’industrie 4.0 sur le continent. Elle balise le chemin, poursuit-il, à de nouveaux standards en matière de connectivité, de performance et d’automatisation industrielle.

«À travers cette collaboration, inwi confirme son positionnement d’acteur clé de la transformation digitale au Maroc et son engagement à accompagner les grandes ambitions industrielles du Royaume. En mettant la 5G au service des usages industriels, inwi contribue à l’émergence d’un tissu économique plus compétitif, plus innovant et résolument tourné vers l’avenir», conclut-t-il.