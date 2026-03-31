Gitex Africa 2026: inwi consolide son offre entreprises autour du cloud et de la data

Prévu du 7 au 9 avril 2026 à Marrakech, le Gitex Africa s’inscrit dans une dynamique plus large de repositionnement des opérateurs télécoms sur les segments à forte valeur ajoutée. La présence d’inwi à la 4ème édition du GITEX Africa s’inscrit dans cette dynamique. L’évolution des besoins des entreprises, marquée par la montée des usages liés à l’intelligence artificielle et au traitement massif de données, redéfinit les priorités en matière d’infrastructures numériques.

Cette orientation se traduit par un renforcement des capacités techniques. L’opérateur indique s’appuyer sur un réseau de neuf datacenters répartis sur le territoire national, constituant un socle destiné à l’hébergement et au traitement des données. La structuration de telles infrastructures répond à un double enjeu qui est de garantir la disponibilité des services tout en assurant un ancrage local des données, dans un contexte où les questions de souveraineté numérique prennent une importance accrue. Toutefois, l’exploitation de ces capacités se structure dans des projets de transformation numérique engagés par des entreprises et des institutions publiques.

Dans la continuité de cette logique, plusieurs secteurs sont concernés, notamment la finance, l’industrie et l’énergie, où la migration vers des environnements cloud s’accompagne d’une réorganisation des systèmes d’information. L’enjeu touche à l’optimisation des processus opérationnels.

Ces évolutions s’appuient sur des architectures hybrides combinant infrastructures locales et solutions cloud. Une telle configuration permet d’arbitrer entre flexibilité et maîtrise des données, tout en répondant aux exigences de continuité d’activité. Les gains recherchés concernent principalement la performance des systèmes et la capacité d’adaptation à des volumes de données en expansion.

Parallèlement, la connectivité demeure un élément structurant. Les solutions proposées visent à adapter les réseaux aux usages professionnels, en intégrant des outils de supervision et de gestion du trafic.

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Cependant, la question ne se limite plus à l’accès au réseau, mais concerne la qualité et la stabilité des échanges de données, devenues critiques pour de nombreuses activités économiques.

Par ailleurs, la sécurisation des systèmes d’information constitue un autre volet de cette évolution. L’intégration de dispositifs de prévention, de détection et de réponse aux incidents traduit une montée en complexité des environnements numériques. La protection des données et des infrastructures s’impose comme une condition de continuité des opérations, notamment pour les organisations fortement digitalisées.

En outre, l’introduction progressive de la 5G au Maroc s’inscrit dans ce prolongement où les caractéristiques associées à cette technologie, notamment en termes de latence et de capacité, ouvrent des perspectives pour des usages industriels spécifiques. Ce mécanisme est renforcé par des applications liées à l’automatisation ou à l’industrie 4.0 reposent en partie sur ces nouvelles capacités réseau.

A côté de tout ce dispositif, le volet partenarial complète ce tableau, illustré par le rapprochement avec l’APEBI, fédération marocaine des technologies de l’information. Ce type de coopération vise à structurer un écosystème numérique national en facilitant l’accès des PME aux infrastructures et aux marchés, dans un environnement où la taille critique constitue souvent un facteur déterminant.

La participation au GITEX Africa s’inscrit ainsi dans une logique d’interactions avec les acteurs institutionnels et économiques, à l’échelle nationale et continentale. L’événement constitue un espace d’observation des évolutions technologiques et des stratégies déployées par les opérateurs, dans un contexte de recomposition des chaînes de valeur du numérique.