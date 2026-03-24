Dédiée au thème «L’IA comme catalyseur de la performance pour les entreprises», la 13ème édition des inwiDAYS se tient le 3 avril

La 13ème édition des inwiDAYS réunira, le 3 avril 2026 à Casablanca, l’écosystème des startups marocaines autour de l’Intelligence artificielle comme levier de performance.

L’opérateur global inwi annonce la tenue de la 13ème édition des inwiDAYS le 3 avril 2026 à Casablanca. Ce rendez-vous majeur de l’entrepreneuriat digital au Maroc se concentre cette année sur «l’Intelligence artificielle comme catalyseur d’innovation et de performance pour les entreprises nationales».

L’événement bénéficie de la participation du professeur Rachid Guerraoui, figure internationale de référence en Intelligence artificielle, qui interviendra en tant que keynote speaker de l’événement et apportera son éclairage académique et stratégique sur les enjeux de l’IA et de l’innovation.

Dans cette perspective, un appel à candidatures est ouvert sur la plateforme innov.inwi.ma pour les startups marocaines qui intègrent l’IA au cœur de leurs solutions. Les projets sélectionnés auront l’opportunité de présenter leurs innovations devant un jury d’experts durant des sessions de pitch dédiées.

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Cette édition sera également marquée par la remise des inwiDAYS Awards, récompensant cinq startups à fort potentiel. Ces lauréats bénéficieront d’un accompagnement stratégique et de conseils personnalisés, assurés par les experts métiers de inwi en collaboration avec des intervenants de renom.

L’objectif est d’accélérer le développement des solutions IA locales en transformant les projets innovants en réalisations opérationnelles. Le dispositif prévoit la sélection de startups à fort potentiel, le lancement de Proof of Concept (PoC) et le financement par inwi de collaborations stratégiques pour industrialiser les technologies les plus performantes.

Cet accompagnement vise à stimuler l’émergence de solutions innovantes portées par des startups marocaines, en parfaite adéquation avec les besoins réels du tissu économique national. L’objectif est de répondre de manière ciblée et efficace aux enjeux majeurs liés à la transformation digitale, à l’amélioration de la performance et au renforcement de la compétitivité des entreprises marocaines.

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Au-delà de cet événement phare, inwi soutient déjà activement l’écosystème numérique en intégrant les innovations locales dans ses propres services, avec plus de 200 bons de commande déjà signés via un processus d’achat accéléré. Ces collaborations sont facilitées par un processus fast-track, qui permet de passer rapidement de la définition du besoin à la concrétisation de l’offre.

Depuis son lancement en 2012, les inwiDAYS s’imposent comme une plateforme de référence pour soutenir la nouvelle économie digitale et renforcer la compétitivité du tissu économique marocain. Événement emblématique dédié aux startups marocaines, inwiDAYS incarne l’engagement de inwi en faveur de la nouvelle économie digitale et du soutien à l’écosystème entrepreneurial innovant au Maroc.