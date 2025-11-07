inwi lance son réseau 5G au Maroc

La 5G inwi est automatiquement accessible pour tous les clients mobiles sans changement d’offre ou de carte SIM.

Leader du marché Internet Mobile avec plus de 18 millions d’usagers, le réseau 5G de inwi ouvre la voie à une expérience utilisateur totalement inédite, à des usages innovants et à une transformation profonde des modes de travail.

Avec des débits ultra-rapides, pouvant dépasser plus de 2 Gb/s, une latence minimale et des capacités décuplées, la 5G inwi redéfinit l’expérience connectée des particuliers comme des entreprises, confirmant ainsi la position de l’opérateur global en tant qu’acteur pionnier et disruptif au service d’un Maroc digital et inclusif, indique un communiqué de l’opérateur inwi.

Dès son lancement, la 5G inwi couvrira les principales villes du Royaume, marquant une avancée majeure vers un Maroc pleinement connecté. Le débit ultra-rapide permet de transférer et partager instantanément fichiers, maquettes et vidéos, quelle que soit leur taille. La latence minimale garantit des visioconférences d’un réalisme inédit et une réactivité en temps réel sur les outils métier. Les capacités décuplées permettent de connecter plusieurs appareils simultanément sans perte de performance, assurant une expérience fluide pour chaque utilisateur, ajoute la même source.

Lire aussi : Comment Inwi accompagne l’évolution des usages numériques au Maroc

Pour les clients mobiles, la 5G inwi est accessible immédiatement et sans surcoût. Elle est automatiquement accessible pour tous les clients mobiles sans changement d’offre ou de carte SIM. Les cartes SIM inwi étant déjà compatibles 5G, les clients bénéficiant d’un smartphone compatible et présents en zone couverte peuvent profiter de cette nouvelle expérience connectée.

À l’occasion de ce lancement plusieurs formules prépayées et postpayées sont proposées, offrant des volumes data adaptés aux différents usages, avec des vitesses pouvant dépasser plus de 2 Gbps.

Afin de répondre à tous les besoins du foyer, inwi lance également la «5G i-Box»: une solution plug & play simple et performante. Grâce à la puissance de la 5G, elle garantit un wifi ultra-rapide, stable et sécurisé, idéal pour le télétravail, le gaming, le streaming ainsi que l’ensemble des usages foyers connectés du quotidien.

En tant que partenaire de référence des entreprises et des acteurs publics marocains, inwi tient à faire de cette évolution technologique un accélérateur de leur transformation digitale au service de l’économie et du service public au Maroc.

Conçues et développées à l’état de l’art international, les solutions 5G de inwi Business permettent aux entreprises de développer des usages innovants et porteurs de valeur ajoutée tangible au niveau de leur performance, de leur compétitivité et de leur qualité de service.

Avec des fonctionnalités optimisées spécifiquement aux réseaux d’entreprises, la 5G inwi permet désormais des déploiements effectifs de large cas d’automatisation de la production en mode industrie 4.0.

Avec la 5G, inwi Business apportera en effet la technologie et le service nécessaires pour assurer une mise en place massive de cas de télémaintenance proactive avec la généralisation des machines connectées et des digital twins dans les unités industrielles, les parcs de production énergétique, les mines intelligentes et les grands complexes logistiques.

Lire aussi : Renouveau. inwi passe de «m3akoum koul youm» à «Sir B3id»

Par ailleurs, les services distants à la personne, notamment pour la télémédecine, seront désormais d’un réalisme et d’une précision sans commune mesure, ce qui permettra une plus grande adoption de ce mode d’accès aux services publics et ainsi une plus grande accessibilité géographique de ces services au profit des Marocains.

À cette occasion, inwi propose également aux entreprises de nouvelles Box «5G Business Connect» qui associent la puissance du très haut débit à la simplicité d’une solution tout-en-un, intégrant une ligne fixe et des options sur mesure pour connecter collaborateurs, visiteurs et équipements avec une performance supérieure.

Les forfaits mobiles inwi Business, désormais compatibles 5G sans frais ni démarches supplémentaires, garantissent aux professionnels une expérience mobile de nouvelle génération, plus rapide, plus stable et plus productive.

«Avec le lancement de la 5G, inwi confirme son positionnement d’opérateur global, disruptif et avant-gardiste, au service de la transformation numérique du Maroc. Fort de son réseau national de fibre optique, de ses 9 data centers et de ses plateformes de cloud souverain, inwi poursuit sa mission d’offrir à tous les Marocains, particuliers, professionnels et institutions, les moyens d’aller plus loin, en phase avec sa nouvelle signature: Sir B3id», conclut le communiqué.