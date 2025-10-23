inwi accompagne la transformation numérique du BTP marocain à travers sa caravane de la fibre optique

Lors de l'escale de la Caravane de la fibre optique, le 22 octobre 2025 à Casablanca. (S.Bouchrit/Le360)

Organisée par inwi, la deuxième étape de la caravane de la fibre optique à Casablanca tenue hier 22 octobre, s’inscrit dans la continuité d’une dynamique nationale visant à moderniser les infrastructures numériques du Maroc. Objectif affiché: favoriser l’accès au Très Haut Débit et encourager la construction de logements et d’espaces intelligents, à la hauteur des ambitions du pays en matière d’inclusion numérique et de compétitivité économique.

Lors de cette rencontre, inwi a réaffirmé son rôle de partenaire stratégique du secteur du BTP. «Aujourd’hui, nous sommes contents d’accueillir à Casablanca cette deuxième édition qui traduit notre volonté d’accompagner l’écosystème du bâtiment au Maroc pour le déploiement du Très Haut Débit», déclare Mohamed Anedam, manager des projets promoteurs chez inwi.

Selon lui, cette édition s’est articulée autour de trois moments forts: un débat de fond, la projection d’une capsule vidéo retraçant le partenariat conclu à Marrakech avec le groupe Addoha, et enfin la signature de deux nouveaux accords stratégiques. «Ce protocole d’accord n’est pas resté sur papier, mais il nous a permis d’assister les équipes techniques de Doha et leur bureau d’études pour intégrer la fibre optique dans deux projets majeurs à Marrakech», ajoute-t-il.

Deux conventions majeures ont été signées en marge de cette escale. La première lie inwi au Conseil régional de l’ordre des architectes du centre (CROAC) pour la formation des architectes aux bonnes pratiques du déploiement de la fibre optique. La seconde, conclue avec le groupe Kaspet, vise à généraliser l’intégration de la fibre dans leurs futurs projets immobiliers.

Pour Mohamed Karim Sbai, architecte et président du CROAC, cette collaboration représente une avancée significative pour la profession. «Aujourd’hui, c’est un rendez-vous important pour les architectes. Le fait de signer une convention avec inwi nous permettra d’être à jour par rapport à tout ce qui se passe dans le monde de la communication à travers la fibre», déclare-t-il. «Des formations seront mises en place très prochainement pour renforcer nos connaissances techniques. Ces initiatives sont essentielles, surtout à l’heure où nous nous préparons à l’arrivée de la 5G», ajoute-t-il.

L’architecte souligne également la dimension pratique de ce partenariat. «Chaque client a une expérience propre à lui et le but de cette convention est que nous ayons, en temps réel, l’information qui nous manque sur nos chantiers», précise Sbai.

À travers cette caravane, inwi poursuit son ambition de démocratiser l’accès à Internet Très Haut Débit et de favoriser la construction de villes intelligentes. «Ces deux signatures traduisent encore une fois notre volonté d’élargir nos partenariats afin d’accélérer le déploiement du Très Haut Débit partout au Maroc», conclut Mohamed Anedam.

Après Marrakech et Casablanca, la caravane mettra prochainement le cap sur Tanger, où se tiendra la troisième édition avant la fin de l’année. Par cette initiative, inwi s’impose comme un catalyseur du développement numérique du pays, contribuant à bâtir un Maroc moderne, connecté et durable, en phase avec les besoins des citoyens et les exigences des villes de demain.