«Sir B3id»: la nouvelle signature de inwi au service d’un Maroc digital et inclusif

Par La Rédaction
Le 14/10/2025 à 16h51

VidéoL’opérateur global inwi dévoile sa nouvelle signature «Sir B3id», un mot d’ordre qui va au-delà du slogan commercial. À travers cette initiative, inwi réaffirme son engagement pour un Maroc connecté, équitable et tourné vers l’avenir, en misant sur l’innovation, la formation et l’accompagnement des citoyens comme des entreprises.

Plus qu’une simple promesse de marque, Sir B3id incarne l’ambition de inwi de faire du digital un levier de croissance et un outil d’épanouissement pour tous les Marocains. Avec ses 18 millions de clients, l’opérateur entend mettre la technologie au service du progrès social et économique, tout en garantissant une connectivité performante et inclusive.

Fort de son réseau national 4G et d’une infrastructure en fibre optique étendue, inwi contribue activement au Plan national du haut et très haut débit. À ce jour, plus de 10.700 localités rurales ont été connectées, réduisant ainsi la fracture numérique entre les territoires.

L’engagement d’inwi s’étend également au monde professionnel. L’opérateur propose une offre complète de services digitaux destinée à soutenir la transformation numérique des entreprises marocaines.

Appuyé sur neuf data centers, deux plateformes de cloud souverain et des solutions de cybersécurité conformes aux standards internationaux, inwi se positionne comme un partenaire technologique stratégique.

Cette confiance se traduit par un chiffre révélateur: plus de 80% du Top 50 des entreprises marocaines s’appuient aujourd’hui sur les infrastructures et l’expertise de inwi pour renforcer leur performance et leur agilité.

Au-delà de la connectivité, inwi inscrit ses actions dans une démarche sociétale forte. Le développement humain et l’innovation constituent les piliers de ses programmes d’impact. Parmi eux, «Campus connecté» équipe 238 sites universitaires en WiFi 6, offrant à plus d’un million d’étudiants un accès fluide aux ressources numériques.

Le projet «Classes connectées Dir Iddik» a quant à lui permis d’équiper 110 écoles rurales en matériel informatique, tout en initiant élèves et enseignants au coding, à la robotique et aux soft skills.

Toujours dans cette logique d’éducation numérique, le programme «inwi Challenge» propose chaque année à plus de 110.000 élèves des ateliers ludo-éducatifs autour du jeu et de la créativité digitale.

Enfin, à travers «inwi Innov» , l’opérateur soutient l’entrepreneuriat local: plus de 200 collaborations ont été réalisées avec des startups marocaines, contribuant à dynamiser l’écosystème technologique national.

«Sir B3id»: une ambition partagée

Avec cette nouvelle signature, inwi veut affirmer son rôle de «partenaire de vie» pour les Marocains. «Sir B3id», littéralement Va plus loin, résume la philosophie d’un opérateur qui mise sur l’accessibilité, l’inclusion et l’innovation pour construire un Maroc plus digital, plus compétitif et plus solidaire.

Que ce soit pour les particuliers, à travers une connectivité plus rapide et accessible, ou pour les entreprises, via des services cloud et de cybersécurité de haut niveau, inwi entend continuer à accompagner la transformation numérique du pays.

En ouvrant ce nouveau chapitre, inwi confirme sa place d’acteur clé de l’inclusion numérique et son engagement à accompagner chaque Marocain dans ses projets, ses ambitions et ses passions, vers un avenir toujours plus connecté.

Economie

Economie

Economie

Economie

Sports

