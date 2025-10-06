Première au Maroc: la Fondation Al Mada et l’INPT inaugurent un Master Data & IA en alternance à Rabat

Hassan Ouriagli (à gauche), président de la Fondation Al Mada, et Ahmed Tamtaoui, directeur par intérim de l'INPT, lors de la signature de la convention pour le Master Data & IA en alternance. (A.Gadrouz/Le360)

Dans un amphithéâtre plein, aux couleurs vives et à l’énergie palpable, une trentaine d’étudiants en t-shirt blanc «Master Data & IA» ont inauguré ce lundi 6 octobre la première promotion d’un programme inédit au Maroc: un master en alternance dédié à la Data et à l’Intelligence artificielle (IA).

Le lancement, organisé à l’Institut national des postes et télécommunications (INPT) à Rabat, marque une étape symbolique dans l’intégration de l’IA dans la formation supérieure et la stratégie économique du pays.

Porté par la Fondation Al Mada, en partenariat avec Attijariwafa bank, inwi, Managem et Marjane, ce master ambitionne de rapprocher durablement le monde académique et celui de l’entreprise. «Cette approche permet aux étudiants de comprendre les mécanismes de la data et de l’IA, mais surtout de les appliquer à des projets concrets, leur offrant ainsi des compétences indispensables pour le marché de l’emploi actuel», a souligné Ahmed Tamtaoui, directeur par intérim de l’INPT.

Une sélection rigoureuse a permis de retenir trente étudiants parmi plus de 600 candidatures, à l’issue d’examens écrits et d’entretiens menés conjointement par les enseignants de l’institut et les DRH des entreprises partenaires.

En favorisant l’alternance, le Master Data & IA entend former des profils opérationnels, capables de répondre aux besoins croissants des entreprises marocaines en matière de transformation numérique.

Cette orientation s’inscrit dans la vision de la Fondation Al Mada, qui multiplie les initiatives en faveur de la montée en compétence des jeunes et de l’émergence d’un écosystème technologique national. «L’intelligence artificielle représente une opportunité majeure pour nos talents et nos organisations. Le Maroc dispose des atouts pour devenir un acteur clé de cette révolution», a rappelé Hassan Ouriagli, président de la Fondation Al Mada, dans son allocution d’ouverture.

Une vision partagée par le Groupe Attijariwafa bank, pionnier dans l’intégration de la culture Data dans ses processus internes. «Le virage a réellement été pris dès les années 2010. Aujourd’hui, la Data est au cœur de nos stratégies et l’Intelligence artificielle vient renforcer notre capacité à répondre aux attentes de nos clients de manière rapide et efficace», a expliqué Hassane El Bedraoui, directeur général délégué en charge du pôle TITO du groupe bancaire, lors de la table ronde consacrée aux liens entre université et entreprise.

Démystifier l’IA et révéler le potentiel marocain

L’événement a également été marqué par une intervention de Hamid Maher, à la tête de BCG X, qui a replacé les enjeux de l’Intelligence artificielle dans une perspective mondiale. «En quelques années, l’IA a acquis des capacités qui égalent, voire surpassent, celles d’un humain moyen dans de nombreux domaines: reconnaissance d’image, génération de code, compréhension linguistique…», a-t-il expliqué, invitant les étudiants à «surfer sur la vague» pour transformer ces avancées en opportunités concrètes pour le Maroc.

De son côté, Hajar Moussannif, enseignante-chercheuse à l’Université Cadi Ayyad et lauréate de l’INPT, a insisté sur la nécessité de décloisonner les disciplines: «L’IA n’est pas qu’une affaire d’informaticiens. C’est une science transversale qui touche à l’énergie, au droit, à l’éducation, à la santé.»

La cérémonie s’est conclue par la signature officielle de la convention entre la Fondation Al Mada et l’INPT, scellant un partenariat qui vise à consolider le lien entre recherche, innovation et développement économique.

Positive Link et TaawouNYA

Ce projet s’inscrit dans la continuité des actions structurantes menées par la Fondation Al Mada en faveur du développement du capital humain et de l’innovation au Maroc. À travers ses initiatives phares, elle s’impose comme un catalyseur de transformation, reliant le monde académique, entrepreneurial et social autour d’un même objectif: renforcer les compétences nationales et créer des synergies durables au service du progrès.

Parmi ces initiatives, Positive Link occupe une place centrale. Ce programme d’accompagnement a déjà permis à plus de 200 startups marocaines et africaines de bénéficier d’un soutien concret, aboutissant à plus de 800 contrats de collaboration avec les différentes entités du groupe Al Mada. En facilitant la création de passerelles entre jeunes entreprises innovantes et grands donneurs d’ordre, Positive Link favorise la mise en œuvre de proofs of concept, l’accès au mentorat et à l’expertise sectorielle, ainsi que la structuration d’offres commerciales viables.

Dans une logique complémentaire, la Fondation déploie également TaawouNYA, un programme conçu pour renforcer et professionnaliser le tissu coopératif marocain. Ce dispositif vise à accompagner près de 1.000 coopératives à travers plusieurs régions du Royaume en les aidant à accéder au financement, à améliorer leur gouvernance et à s’intégrer dans les chaînes de valeur locales.

Ces programmes traduisent la volonté de la Fondation Al Mada de bâtir un modèle de développement fondé sur l’autonomisation, la compétence et la durabilité. Le lancement du Master Data & IA en alternance s’inscrit dans cette même philosophie: investir dans la connaissance et la formation pour préparer la jeunesse marocaine aux transformations technologiques qui redéfinissent l’économie mondiale.