Tilly Norwood, une actrice générée par l’IA, fait son entrée à Hollywood

Les acteurs américains grincent des dents alors qu’une comédienne virtuelle, imaginée par le studio Xicoia, fait sensation du côté des studios et des agents de stars.

Elle s’appelle Tilly Norwood. Jeune, belle, immortelle… et virtuelle. Créée de toutes pièces par le studio Xicoia grâce à l’intelligence artificielle, cette égérie numérique nourrit une ambition assumée: devenir la prochaine Scarlett Johansson… ou pourquoi pas Natalie Portman.

Le sujet ne prête pas à sourire à Hollywood, où la grève des acteurs de l’industrie cinématographique de 2023 a laissé des traces. Et pour cause, alors qu’on s’interroge sur le remplacement des artistes par l’IA, Tilly Norwood fait déjà des émules du côté des agences d’artistes qui se bousculeraient au portillon pour gagner le droit de la représenter.

Lire aussi : La première Miss IA au monde est marocaine

Alors que plusieurs acteurs sont montés au créneau sur les réseaux sociaux pour dénoncer l’engouement des agents pour cette créature virtuelle et les créateurs de cette IA, qualifiés de «voleurs d’identités», Eline Van der Velden, fondatrice du studio Xicoia, tente de se montrer rassurante, arguant sur le compte Instagram de son actrice virtuelle que Tilly «n’est pas un remplacement pour un être humain, mais une œuvre créative».

«Tout comme l’animation, les marionnettes ou les effets spéciaux ont ouvert de nouvelles possibilités sans enlever quoi que ce soit au jeu en direct, l’IA offre une autre façon d’imaginer et de construire des histoires», juge celle qui est aussi actrice, en invitant ses pairs à considérer les comédiens créés par l’IA «comme faisant partie de leur propre genre, sur leurs propres mérites, plutôt que comparés directement aux acteurs humains».

Les posts publiés sur le compte Instagram de Tilly Norwood, suivie par plus de 40.000 abonnés laissent pourtant peu de place au doute quant aux ambitions dévorantes de la comédienne et de ses créateurs. Dans un montage vidéo, elle apparaît tour à tour jouant dans un film fantastique, une publicité pour vendre une voiture, un drame sentimental… et de commenter la vidéo en vantant ses nombreux talents: «En 20 secondes, j’ai combattu des monstres, fui les explosions, vendu une voiture et j’ai failli gagner un Oscar. Tout ça en une journée de travail… littéralement! Trouvez-vous une actrice qui peut tout faire».

Publié en ligne le 6 mai, son compte Instagram illustre le quotidien d’une jeune femme «fauchée» ayant à peine terminé ses études à l’université, qui aime faire du shopping, siroter le café glacé et courir les castings. Plus vraie que nature.

