Cloud, IA, Startups: le Royaume confirme sa montée en puissance

Le Royaume confirme sa montée en puissance dans l’univers du numérique.

Selon le rapport «Africa’s Digital Leap: Cloud, Connectivity & AI in the Next Decade», publié par Heirs Technologie, le Royaume s’affirme comme un acteur clé de la transformation digitale du continent, en misant sur le cloud, l’intelligence artificielle (IA) et un écosystème de startups en plein essor.

Avec huit data centers opérationnels, Casablanca concentre désormais l’essentiel des infrastructures cloud nationales, indique le quotidien Les Inspirations Éco dans un compte-rendu du rapport.

Ces équipements, opérés par des télécoms et intégrateurs régionaux, offrent des solutions adaptées aux entreprises locales comme internationales.

Le tournant décisif est venu avec l’installation d’Oracle Cloud Infrastructure à Casablanca, faisant du Royaume l’une des plateformes stratégiques du géant américain en Afrique.

En 2024, Oracle a d’ailleurs annoncé l’ouverture de deux nouvelles régions cloud, renforçant sa présence durable dans le pays.

Au-delà des infrastructures, le rapport souligne la progression des investissements en recherche et développement.

Oracle a accru ses efforts en 2024, positionnant le Royaume comme un terrain fertile pour l’innovation numérique africaine.

Le Royaume rejoint ainsi le cercle des nations engagées dans des investissements structurants aux côtés du Nigeria, du Kenya, de l’Afrique du Sud et du Ghana, a-t-on lu.

Cette stratégie s’inscrit dans une vision nationale qui fait du numérique un levier de croissance économique, avec des retombées attendues en matière d’emploi qualifié, d’attractivité pour les IDE et de montée en compétences locales.

Le Royaume se distingue également par le dynamisme de son écosystème entrepreneurial, a écrit Les Inspirations Éco.

Classé Tier 2 pour l’activité des startups en IA, le Royaume héberge environ 160 jeunes pousses actives dans des secteurs variés: santé numérique, fintech, agriculture intelligente ou encore gestion de données.

Côté financement, le Royaume participe à un montant cumulé de 170 milliards de dollars levés par plusieurs pays africains (dont le Ghana, Maurice, le Rwanda et la Tunisie).

Si cette somme reste modeste face aux poids lourds comme le Nigeria ou l’Afrique du Sud, elle témoigne d’une dynamique ascendante.

Entre 2019 et 2025, le Royaume a déjà attiré 83 milliards de dollars d’investissements directs en IA, ce qui le classe parmi les «AI contenders», ces économies prêtes à déployer l’intelligence artificielle à grande échelle.

Le rapport estime que le marché africain de l’IA atteindra 4,51 milliards de dollars d’ici fin 2025, avec une contribution notable du Royaume aux côtés de l’Afrique du Sud, du Nigeria, du Kenya et de l’Égypte.

Casablanca, quant à elle, est appelée à devenir un cluster technologique régional, une véritable passerelle numérique vers l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique du Nord.

Le Royaume s’intègre déjà dans plusieurs projets de câbles sous-marins et d’interconnexions, consolidant son rôle de pont numérique entre l’Europe et l’Afrique, et renforçant la sécurité des flux de données.