inwi challenge: de nouveaux projets Minecraft récompensés pour cette 5ème édition

Sous les applaudissements chaleureux d’élèves, d’enseignants et de responsables institutionnels réunis au Centre des formations et des rencontres nationales de Rabat, la cérémonie de remise des prix de la 5ème édition du programme éducatif «inwi Challenge» a mis à l’honneur, hier, les établissements scolaires les plus innovants du Royaume. Présidée par Houssine Kodad, inspecteur général du ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports par intérim, et Mohammed Benmahjoub, directeur général de inwi, la rencontre a célébré l’aboutissement d’une année de créativité, de collaboration et de compétition autour de Minecraft Education.

Lancé en 2021 en partenariat entre inwi et le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, «inwi Challenge» est un programme éducatif qui cherche à développer, par le jeu, les compétences essentielles du 21ème siècle: pensée critique, résolution de problèmes ou encore collaboration et créativité. Cette année, plus de 440 enseignants ont été formés dans 399 établissements, générant 1.504 ateliers éducatifs et 2.250 heures de formation à travers le pays.

Depuis sa création, le programme a formé 1.308 enseignants dans 1.029 établissements, touchant plus de 110.000 élèves dans toutes les régions du Maroc. Il s’inscrit dans les objectifs de la feuille de route 2022-2026 du ministère, qui fait de l’intégration des technologies numériques un levier clé pour transformer les pratiques pédagogiques et améliorer la qualité des apprentissages.

«C’est un moment fort que de voir tous ces jeunes réunis autour d’un projet éducatif innovant qui donne du sens à l’apprentissage», déclare Kenza Bouziri, directrice Communication Corporate et RSE-inwi. «Grâce à Minecraft Education, les élèves apprennent en s’amusant, tout en développant des compétences utiles pour leur avenir», ajoute-t-elle, tout en exprimant sa fierté des résultats obtenus depuis le début de ce programme.

Les lauréats de la première place dans le podium primaire: École Oued Chiaf–Oued Ed-Dahab. (S.Bouchrit/Le360)

À l’issue de cette compétition nationale, les lauréats de la 5ème édition du programme éducatif «inwi Challenge» ont été récompensés dans trois catégories: écoles primaires, collèges et lycées. Dans le primaire, l’école Oued Chiaf à Oued Ed-Dahab s’est classée en tête, suivie de l’école S.S. Mohammed Abdou à Berkane et de l’école Laqsir à El Hajeb.

Pour les collèges, les prix ont été attribués à l’établissement d’épanouissement pour l’éducation et la formation à Taounate, au collège Ibn Battouta de Fnideq et au lycée collégial Mokhtar Soussi à Tata. Enfin, chez les lycéens, le lycée Al Bouhtori (Agadir-Ida-Ou-Tanane) a décroché la première place, suivi du lycée Moulay Ali Cherif de Midelt et du collège Ibn Al Mounassif à Meknès.

Cette 5ème édition du «inwi Challenge» marque un nouveau jalon dans l’évolution de l’éducation au Maroc, soulignant l’importance de l’innovation et de la créativité pour un système éducatif plus dynamique et inclusif. Avec un nombre croissant de participants et un impact positif sur des milliers d’élèves à travers le pays, ce programme continue de démontrer son efficacité dans la promotion des compétences numériques et des capacités intellectuelles des jeunes générations.