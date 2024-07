inwi Challenge: les meilleurs projets Minecraft, primés pour la 4ème édition

Tenue le mercredi 10 juillet à Rabat, la cérémonie de remise des prix, présidée par Chakib Benmoussa, ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, et Azdine El Mountassir Billah, président directeur général de inwi, a marqué la clôture de cette 4ème édition. Cet événement a révélé l’importance de l’intégration des technologies modernes dans le système éducatif marocain.

Chakib Benmoussa a d’abord souligné l’importance cruciale de l’intégration des technologies numériques dans l’éducation, considérant ce point comme essentiel pour moderniser et améliorer le système éducatif national. «Ce challenge en partenariat entre le ministère et inwi s’est imposé comme un pilier de l’innovation pédagogique», a-t-il déclaré. «Son objectif est de promouvoir l’utilisation de Minecraft Education comme outil d’apprentissage pour stimuler la créativité chez les élèves de tous les niveaux à travers le Royaume. Nous aimerions que l’intégration des technologies numériques dans l’éducation devienne habituelle, et cela s’inscrit d’ailleurs dans la feuille de route 2022-2026 du ministère», a-t-il ajouté.

De son côté, Kenza Bouziri, directrice communication corporate et responsabilité sociale d’entreprise chez inwi, a présenté le programme: «C’est un programme ludo-éducatif qui vise l’apprentissage tout en s’amusant. En plus du partenariat avec le ministère de l’Éducation, nous avons également un partenariat avec les associations Injaz Al Maghrib et DynIT, qui se sont chargées de la formation d’un grand nombre de professeurs.»

Cette 4ème édition du inwi Challenge a bénéficié à 500 enseignants et a vu la participation de 40.000 élèves des trois cycles d’enseignement dans plus de 1.320 ateliers de formation, répartis dans 470 établissements scolaires à travers toutes les académies régionales d’éducation. «Le inwi Challenge existe depuis 2021 et a formé 73.000 élèves à ce jour», a mentionné Bouziri avec fierté.

Le thème de cette année, le patrimoine et le tourisme durable, a été l’occasion pour les élèves d’utiliser Minecraft pour concevoir et construire une ville touristique durable au Maroc. Ils devaient prendre en compte la préservation du patrimoine culturel et historique tout en intégrant des éléments modernes et durables. Parmi les 15 équipes finalistes, neuf ont été sélectionnées par le jury, trois pour chaque cycle scolaire.

Se sont distinguées en première place: la région Dakhla-Oued Eddahab, direction d’Oued Eddahab avec l’école Oued Echiaf pour le primaire, et pour le cycle secondaire la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, direction de M’Diq-Fnideq avec le collège Ibn Battouta et enfin la région de Marrakech-Safi, plus précisément la direction de Safi avec le lycée qualifiant Acharif Al Idrissi Technique.

Cette 4ème édition du inwi Challenge a non seulement célébré les réussites des élèves et des établissements participants, mais a également renforcé l’engagement du Maroc dans la transformation numérique de son système éducatif. Cette initiative continue de tracer la voie vers un avenir éducatif plus inclusif, innovant et compétitif pour les générations futures.