Renouveau. inwi passe de «m3akoum koul youm» à «Sir B3id»

inwi a offert le 31 octobre 2025 un show de lumière inédit sur les tours Twin Center à Casablanca. (K.Sabbar/Le360)

inwi a officiellement levé le voile sur sa nouvelle signature «Sir B3id», un mot d’ordre porteur d’ambition et de sens. Plus qu’un simple slogan, cette initiative traduit la volonté de l’entreprise d’accompagner les Marocains dans leur transformation numérique, tout en renforçant son engagement pour un Maroc connecté, inclusif et innovant. À cette occasion, les Twin Center se sont illuminées hier soir à Casablanca aux couleurs d’inwi.

Par Ryme Bousfiha et Khadija Sabbar
Le 01/11/2025 à 11h52

«inwi m3akoum koul youm» devient «inwi, sir b3id». À travers cette nouvelle signature, inwi réaffirme sa mission d’opérateur responsable, au service du progrès social et économique du pays. L’entreprise, qui compte plus de 18 millions de clients, entend faire du digital un véritable levier de croissance, d’épanouissement et d’inclusion.

«Avec Sir B3id, nous affirmons notre rôle d’opérateur qui inspire, qui ouvre les perspectives et qui donne à chacun les moyens d’aller encore plus loin dans ses projets et ses ambitions», déclare Azdine El Mountassir Billah, PDG de inwi. «Cette nouvelle signature symbolise notre proximité avec nos 18 millions de clients partout au Maroc. Elle traduit aussi notre volonté de mettre la technologie au service des Marocains», ajoute-t-il.

Pour inwi, aller loin signifie avant tout investir dans des infrastructures performantes et accessibles à tous. L’opérateur revendique un maillage national solide: un réseau fibre et 4G couvrant plus de 11.000 localités et touchant 3 millions de Marocains en zones rurales. «Mais aller loin, c’est aussi connaître son histoire tout en étant tourné vers l’avenir. C’est pourquoi nous continuerons à investir dans nos infrastructures, à soutenir les talents et à accompagner les entreprises pour un Maroc encore plus digital, plus inclusif et plus innovant», précise le président.

Cette nouvelle signature est le fruit d’un long travail de terrain. Les équipes d’inwi se sont rendues dans les 12 régions du Royaume afin d’écouter les citoyens, comprendre leurs attentes et s’inspirer de leurs ambitions. «On est partis les rencontrer, les écouter, entendre leurs besoins. Ce qui est extraordinaire, c’est de découvrir à quel point les Marocains innovent, créent et se transforment», explique Nadia Rahim, directrice marque et communication chez inwi.

«Ce qu’on a entendu dans nos études, c’est un Maroc qui va de l’avant, un Maroc qui croit en ses capacités. Comme on le dit souvent: l’impossible n’est pas Marocain», ajoute-t-elle, enthousiaste.

Pour célébrer cette nouvelle ère, inwi a organisé un show inédit sur les emblématiques tours des Twin Center à Casablanca. Un spectacle mêlant technologie, lumière et émotion, symbole de la promesse de l’opérateur d’aller «plus loin, ensemble». «À travers ce show, nous voulions présenter nos engagements envers les Marocains: une connectivité accessible à tous, une innovation utile et des initiatives sociétales fortes», confie Nadia Rahim.

«Sir B3id incarne la volonté d’accompagner chaque citoyen pour qu’il puisse réaliser ses rêves et ses ambitions, qu’ils soient personnels ou professionnels», conclut-elle. «Nous disons à ceux qui ont l’envie d’aller loin: nous sommes à vos côtés pour réaliser vos ambitions et faire éclore vos talents», affirme-t-on chez inwi.

