Très haut débit: inwi accueille le câble sous-marin MEDUSA reliant Nador à Marseille

Ce nouveau point d’atterrissement place le Maroc au cœur des grandes routes de connectivité reliant l’Afrique du Nord à l’Europe et à l’espace méditerranéen élargi. Il vient consolider l’ouverture numérique du pays et accompagner l’accélération des usages digitaux à l’échelle nationale, souligne inwi dans un communiqué.

Dans le cadre de ce projet, inwi a contracté auprès de Medusa Submarine Cable System une liaison Très Haut Débit de 1.416 kilomètres, reliant Nador à Marseille. Cette nouvelle route internationale constitue un axe supplémentaire vers l’Europe, venant compléter les infrastructures existantes. Elle renforce significativement la redondance des réseaux, améliore la fiabilité des communications internationales et accroît la résilience du réseau national face à la croissance exponentielle des flux de données.

Doté d’une capacité pouvant atteindre 24 Tbps et reposant sur un modèle d’accès ouvert, le système sous-marin MEDUSA répond aux besoins croissants en bande passante et offre de nouvelles routes de connectivité internationale. En intégrant cette infrastructure de dernière génération à son réseau, inwi renforce durablement la robustesse de son écosystème télécom et consolide le positionnement du Maroc comme hub numérique régional de référence.

S’étendant sur plus de 8 700 kilomètres, MEDUSA est appelé à devenir le système de connectivité le plus étendu de la Méditerranée. Développé par AFR-IX telecom, il reliera à terme 19 points d’atterrissement entre le Maghreb, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Égypte. Sa première phase, reliant Marseille, Bizerte et Nador, devrait entrer en service dès le début de l’année, tandis que l’ensemble des points d’atterrissement sera opérationnel à l’horizon 2027.

À travers cet investissement structurant, inwi réaffirme son rôle d’acteur clé du développement des infrastructures numériques du Royaume. L’initiative s’inscrit pleinement dans la dynamique de la stratégie Maroc Digital 2030, qui ambitionne de bâtir un écosystème numérique souverain, innovant et inclusif, capable de soutenir l’essor de l’économie du savoir, des services cloud, de l’intelligence artificielle et de la transformation digitale des entreprises et des administrations.

En renforçant l’extension du Très Haut Débit, l’ouverture du pays vers les grands hubs internationaux et la réduction des fractures numériques sur l’ensemble du territoire, inwi confirme sa position de partenaire structurant de la transformation numérique du Maroc. À travers cette nouvelle liaison internationale, inwi réaffirme enfin sa volonté de contribuer à l’attractivité économique et technologique du Royaume, à la confiance des investisseurs internationaux et à la construction d’un avenir numérique performant, souverain et inclusif.