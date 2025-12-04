inwi clôture la première édition de sa caravane de la fibre optique à Tanger

Clôture de la Caravane de la fibre optique by inwi à Tanger, ce jeudi 4 décembre 2025.

L’opérateur inwi a clôturé aujourd’hui à Tanger la «Caravane de la fibre optique», un programme national qui a réuni, tout au long de ses étapes, promoteurs immobiliers, architectes, aménageurs et responsables du BTP. Objectif: les préparer aux nouvelles obligations réglementaires qui imposeront le déploiement de la fibre optique dans les constructions neuves à partir du 1er mars 2026.

La thématique de cette dernière phase portait sur l’interprétation et l’analyse du projet de Cahier des charges relatif au nouveau cadre réglementaire des infrastructures télécoms, en se concentrant sur les enjeux pour les constructions neuves.

Un rendez-vous qui a permis d’éclairer les professionnels sur les exigences techniques à anticiper et les standards de connectivité indispensables aux bâtiments de demain.

Moment fort de cette clôture: la signature de trois conventions à fort impact pour l’aménagement et la construction au Maroc. La première a été conclue avec El Omrane Tanger–Tétouan–Al Hoceima, portant sur l’accompagnement technique et administratif nécessaire à l’intégration systématique de la fibre optique dans les nouveaux lotissements.

«À travers cette convention, inwi prend l’engagement d’accompagner techniquement et administrativement ce promoteur d’envergure afin de déployer la fibre optique dans tous ses futurs projets», déclare Mohamed Anedam, partnerships development manager chez inwi.

Signature de convention inwi x Groupe Al Omrane dans le cadre de la Caravane de la fibre optique à Tanger.

Les deux autres conventions ont été signées avec la Fédération nationale des promoteurs immobiliers (FNPI) et le Conseil régional des architectes de Tanger. Elles visent à former et sensibiliser leurs adhérents aux bonnes pratiques de déploiement des réseaux fibre optique, en conformité avec les nouvelles spécifications techniques.

À travers ces partenariats, inwi confirme sa place de partenaire engagé aux côtés du secteur du bâtiment. L’opérateur dit mobiliser son expertise, ses équipes spécialisées et sa vision long terme pour accompagner la professionnalisation des métiers liés à la connectivité.«inwi se positionne comme un associé majeur de l’écosystème du bâtiment au Maroc et reste pleinement mobilisé pour accompagner le secteur dans sa modernisation», confirme Mohamed Anedam.

Avec cette caravane, l’opérateur réaffirme son ambition de démocratiser l’accès au très haut débit et de contribuer à moderniser le cadre bâti national. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique stratégique où la fibre optique est devenue un levier de compétitivité pour l’économie marocaine, mais aussi un critère décisif pour les futurs acquéreurs, désormais en quête de logements connectés, fiables et durables.

inwi conclut ainsi une tournée qui aura permis d’anticiper les enjeux de connectivité de demain et de renforcer la transition du Maroc vers un avenir pleinement digitalisé.