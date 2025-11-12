Brand Africa 100: inwi triomphe et se distingue comme la marque préférée des Marocains

inwi a remporté quatre consécrations majeures et s'est distingué comme Marque préférée des Marocains lors de Brand Africa 100.

inwi vient d’être couronné lors de l’édition marocaine de l’étude «Brand Africa 100 – Morocco’s Best Brands». L’opérateur rafle ainsi pas moins de quatre distinctions majeures, dont le titre de «Marque marocaine la plus admirée toutes catégories confondues».

L’opérateur décroche également le premier prix de la «Marque Télécom marocaine la plus admirée», celui de la «Marque faisant le plus pour la société et l’environnement» ainsi que le «Grand Prix Brand Africa – Elevate».

Depuis plus de 15 ans, l’étude «Brand Africa 100» est la référence panafricaine sur l’admiration des marques dans 31 pays représentant 85% de la population et du PIB du continent. Chaque année, plus de 10.000 consommateurs partagent spontanément les marques qu’ils admirent le plus, générant plus de 200.000 mentions et identifiant plus de 3.000 marques uniques.

Pour l’édition marocaine, l’enquête a été menée auprès d’un échantillon représentatif de 1.000 Marocains, sur des questions ouvertes et spontanées, garantissant un classement 100% issu des réponses des consommateurs.