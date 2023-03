11e édition des inwiDAYS: quatre startups primées dans le domaine de la RetailTech

Les acteurs et experts du commerce et de la technologie ont répondu présents, ce jeudi 9 mars 2023 à Casablanca, à la 11e édition des inwiDAYS organisée sous le thème de la RetailTech. Durant cet événement incontournable de l’entrepreneuriat innovant et de la startup, 10 startups ont présenté leurs projets portant tous sur des technologies permettant de développer les secteurs du commerce et de la distribution, et d’apporter des solutions pratiques aux professionnels.

Ces 10 projets ont été présélectionnés parmi 240 autres soumis, suite à un appel à candidatures lancé par inwi. «Nous avons présélectionné dix startups qui vont pitcher leurs solutions devant un jury, afin de choisir quatre startups lauréates des inwiDAYS awards», a indiqué dans une déclaration pour Le360 Mehdi Laachach, manager Open Innovation chez inwi, qui se félicite de la «pertinence» et de la «très bonne» qualité des candidatures reçues.

Les dix startups retenues pour présenter leurs projets au jury, et au grand public présent lors de cette 11e édition des inwi Awards, ont été sélectionnés sur la base de plusieurs critères. C’est ce qu’explique Kenza Joullanar, responsable d’accompagnement des startups chez l’incubateur Bidaya, qui a collaboré avec inwi lors de la phase de présélection.

Candidatures de qualité

«Nous avons été agréablement surpris par la qualité des candidatures reçues, toutes très pertinentes», affirme Kenza Joullanar, expliquant que «différents critères ont été pris en compte, notamment l’innovation et le potentiel disruptif de la solution, la solidité de l’équipe, l’impact mais aussi la rentabilité économique et le business model», explique-t-elle.

Ainsi, sur la base de ces critères et de leurs présentations, quatre entrepreneurs ont été primés: FMCG.ma (premier prix), Nouspo (deuxième prix), Smart Transformation (troisième prix) et Tryb (quatrième prix).

En plus des récompenses allant jusqu’à 100.000 dirhams, ces quatre startups vont également bénéficier du programme inwi innov, «qui vise à accompagner les startups pour qu’elles puissent développer leurs solutions et prospérer», souligne Mehdi Laachach.

Dans ce cadre, «une collaboration de plus long terme et une accélération sont prévues avec ces entrepreneurs, afin de les appuyer sur une durée plus longue et de leur permettre de développer leurs projets», indique pour sa part Kenza Joullanar.

Coup de pouce

Et d’ajouter: «Ce type d’initiative donne un véritable coup de pouce aux différents secteurs. Cela encourage et inspire d’autres potentiels entrepreneurs, et cela donne l’exemple à d’autres startups qui veulent se lancer et même aux étudiants qui veulent se diriger vers l’entrepreneuriat».

Notons que depuis son lancement en 2012, inwiDAYS s’est imposé comme une plateforme de référence, d’échange et de débat autour des tendances du digital. Evénement incontournable des startups marocaines, inwiDAYS représente la matérialisation des efforts de inwi pour la mise en avant de la nouvelle économie digitale et son soutien à la croissance des startups marocaines.