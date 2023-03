11e édition des inwiDays: un fort engouement, preuve de l’intérêt croissant pour la RetailTech

Les acteurs et experts des domaines du commerce et de la technologie ont répondu présent, ce jeudi 9 mars 2023 à Casablanca, à la 11e édition des inwiDays. Ce rendez-vous de l’entrepreneuriat innovant et de la startup a fait la lumière sur les défis émergents du secteur de la distribution, tout en décryptant l’impact des avancées technologiques sur l’expérience d’achat.

«Nous abordons chaque année une thématique d’actualité qui porte de nouveaux défis, mais également des opportunités pour nos jeunes entreprises innovantes et startups», a déclaré Mehdi Laachach, manager Open Innovation chez inwi, pour Le360.

Le choix de la thématique est imposé par l’évolution rapide des innovations technologiques utilisées dans le secteur du commerce et de la distribution, autrement appelées RetailTech. «Qu’il s’agisse de la digitalisation des points de vente, des évolutions du domaine ou encore de la pérennité du store physique tel qu’on le connaît, ce sont des questions auxquelles nous essayerons d’apporter des réponses», énonce cet interlocuteur.

Tout au long des quatre panels sur «Le retail, un secteur en pleine évolution», «Points de vente et digital: comment booster la relation client?», «Le Data Driven dans le retail: mythe ou réalité» et «Quelles solutions de paiement pour accompagner les nouvelles tendances au commerce?», les experts ont soulevé les défis auxquels sont confrontés les acteurs du secteur du commerce et de la distribution, tout en mettant en relief les opportunités offertes par les nouvelles technologies.

L’engouement qu’a connu cet événement reflète l’intérêt croissant des professionnels pour la RetailTech. «Il y a beaucoup d’acteurs du marché qui sont là aujourd’hui à la recherche de solutions pour développer la RetailTech au Maroc, où la technologie peut introduire de gros mouvements et des changements structurels et apporter, in fine, une expérience plus intéressante et efficace à la fois aux clients et aux réseaux de distribution», a observé Fayçal Khiar, directeur commercial boutiques et vente directe chez inwi.

La stratégie inwi pour développer la RetailTech

Cette édition des inwiDays s’inscrit dans la stratégie d’inwi visant à accompagner les commerçants, afin de donner un coup de pouce au secteur et contribuer au développement de la RetailTech au Maroc. En tant que «fournisseur de connectivité, d’une part, et fournisseur de solutions d’autre part», inwi, a poursuivi Fayçal Khiar, accorde une «place importante» à l’amélioration de l’expérience client.

L’opérateur intervient ainsi sur trois aspects principaux pour la partie RetailTech. Premièrement, toujours d’après notre interlocuteur, inwi est en train de développer des applications pour digitaliser son propre réseau de distribution. «Nous essayons de développer toute la partie applications et digitalisation», explique-t-il, soulignant que ces solutions digitales sont destinées aussi bien au client final qu’aux acteurs du retail.

Le deuxième aspect concerne les solutions B2B et consiste à développer des solutions pour les TPME via les datacenters d’inwi. Le troisième, quant à lui, porte sur le volet monétaire à travers la solution de paiement mobile «inwi money».

Au sujet de cette dernière, Fayçal Khiar estime qu’elle «peut participer à la digitalisation de bout en bout du parcours client, pour justement le fluidifier», ajoutant qu’«avec cette application très pertinente, nous pouvons faire la différence et participer au développement de la RetailTech au Maroc».

Notons que cette édition des inwiDays, comme à l’accoutumée, a également célébré les jeunes startupeurs marocains. Ainsi, quatre startups ont été primées pour leurs projets innovants dans le domaine de la RetailTech.