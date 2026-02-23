Classes Connectées Dir iddik: inwi mobilise les citoyens pour accélérer l’inclusion numérique en milieu rural

Engagé depuis plusieurs années en faveur de l’inclusion numérique, inwi ouvre une nouvelle phase de mobilisation citoyenne à travers un appel national à bénévolat dans le cadre de son programme «Classes Connectées Dir iddik».

Cette initiative s’inscrit dans une ambition claire d’atteindre plus de 30.000 bénéficiaires d’ici fin 2026 en équipant plus de 100 écoles primaires rurales réparties sur les 12 régions du Royaume.

À l’initiative de la Fondation Al Mada en partenariat avec inwi, Managem, Nareva et Injaz Al Maghrib, ce projet mené, en collaboration avec le ministère de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports, vise à généraliser l’accès au numérique dans les écoles primaires rurales en équipant des salles multimédias connectées.

Depuis son lancement en 2021, le programme a permis d’équiper plus de 110 écoles et de bénéficier à plus de 34.000 élèves à travers le Royaume. À partir de ce mois de Ramadan, 40 nouvelles écoles seront équipées afin de consolider l’ambition du programme et de renforcer son impact dans l’ensemble des régions du Maroc.

Au-delà de l’équipement, le projet repose sur un accompagnement pédagogique structuré mené en collaboration avec le ministère de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports et Injaz Al Maghrib.

Un accompagnement pédagogique structuré

Le programme ministériel «Coding pour Tous» permet notamment d’initier les enseignants au coding, à la robotique et à l’intelligence artificielle afin qu’ils puissent à leur tour dispenser des ateliers d’apprentissage aux élèves de sixième année du primaire. Injaz Al Maghrib intervient également à travers des modules dédiés à l’entrepreneuriat, contribuant ainsi à développer l’esprit d’initiative et les compétences des élèves des Classes Connectées.

Pour accompagner cette nouvelle phase de déploiement, inwi lance un appel au bénévolat à l’échelle nationale. Aux côtés d’associations locales, les volontaires contribueront à l’installation des équipements multimédias, à l’amélioration de l’aménagement des classes, à l’animation d’ateliers pédagogiques et ludiques, ainsi qu’à l’accompagnement des formations destinées aux élèves.

À travers cette mobilisation citoyenne, «Dir iddik» confirme sa vocation de placer l’humain au cœur de l’inclusion numérique et de fédérer collaborateurs, partenaires et bénévoles autour d’actions concrètes à fort impact social.

En renforçant l’équipement, la connectivité et l’animation pédagogique des écoles rurales, le projet «Classes Connectées Dir iddik» participe concrètement à la réduction des inégalités numériques et permet aux élèves du milieu rural d’accéder aux compétences essentielles du monde digital.

Les candidatures sont ouvertes dès à présent pour rejoindre «Classes Connectées Dir iddik» via le site diriddik.ma.