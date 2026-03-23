Le Maroc au cœur de la cybersécurité africaine

Le cyberespace, longtemps perçu comme un terrain réservé aux experts et aux passionnés de technologie, occupe aujourd’hui une place centrale dans les stratégies nationales. À Marrakech, du 7 au 9 avril 2026, le GITEX AFRICA Morocco, événement phare du continent, en fera la démonstration avec le «STAR Summit», considéré comme le point d’orgue du salon. L’objectif est d’offrir aux entreprises, aux industries et aux économies numériques émergentes du continent africain les moyens de protéger leurs infrastructures critiques face à des cybermenaces en constante évolution, exacerbées par la montée en puissance de l’intelligence artificielle.

La vigilance marocaine n’est pas née d’hier. Entre avril et juin 2025, une série d’attaques ciblant des institutions clés, parmi lesquelles la Caisse nationale de la sécurité sociale, l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie, ainsi que le ministère de la Justice, a mis en lumière la vulnérabilité des infrastructures critiques. «Ces incidents ont précipité le renforcement des dispositifs de sécurité, plaçant la DGSSI au cœur d’une stratégie de défense proactive et coordonnée», souligne Challenge.

À la tête de cette institution, le Général de brigade Abdellah Boutrig insiste sur l’ampleur du défi. «À l’échelle du continent africain, le paysage des menaces se structure et se professionnalise. Les cyberattaques se multiplient et les pertes financières sont colossales. La fraude organisée, facilitée par les technologies numériques, atteint une dimension inédite», explique-t-il, cité par Challenge. Selon lui, le rythme effréné de la transformation numérique mondiale oblige chaque nation à anticiper les risques et à protéger non seulement ses institutions et son économie, mais aussi ses citoyens, contre des attaques de plus en plus sophistiquées.

Le STAR Summit se présente comme une plateforme où gouvernements, entreprises et innovateurs peuvent échanger sur des pratiques de cyberdéfense, découvrir des solutions innovantes et renforcer la coopération entre acteurs publics et privés. Trixie LohMirmand, CEO de KAOUN International, souligne cette ambition: «en partenariat avec la DGSSI du Maroc, le STAR Summit reflète notre volonté de libérer pleinement le potentiel numérique du continent africain. Il s’agit d’accélérer un progrès sûr et responsable et de permettre à tous d’évoluer avec confiance dans un environnement façonné par l’intelligence artificielle».

Le Maroc a rapidement pris les devants dès l’apparition des premières menaces, en renforçant la coordination au niveau institutionnel. Le ministère délégué à l’Administration de la Défense nationale, qui supervise la DGSSI, a été placé au centre de la stratégie nationale de cybersécurité, avec l’implication directe du Général Boutrig depuis sa nomination en septembre 2025. Cette posture proactive a été complétée par l’engagement du secteur privé, où des acteurs nationaux et internationaux se disputent un marché en pleine expansion. H Capital, Ineos Cyberdéfense, Dataprotect, mais aussi des géants mondiaux comme Thales et Tata Consultancy Services, sont venus renforcer l’écosystème marocain.

Le GITEX AFRICA Morocco 2026 promet d’être un véritable carrefour technologique, avec la participation d’entreprises leaders telles que Kaspersky, Palo Alto Networks, Fortinet, Forcepoint, Starlink et CyberKnight Technologies. Tous y présenteront leurs solutions pour anticiper et neutraliser les cybermenaces, dans un contexte où chaque faille peut avoir des conséquences économiques et sociales considérables. «Plus qu’un salon, l’événement se profile comme une vitrine de l’excellence marocaine en cybersécurité et comme un catalyseur pour la coopération numérique africaine», estime Challenge.