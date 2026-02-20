Economie

Cybersécurité, défense, hightech: «Plusieurs entreprises indiennes souhaitent investir au Maroc», selon l’ambassadeur Sanjay Rana

Sanjay Rana, ambassadeur de Inde au Maroc (Y.Mennan/Le360).

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mennan
Le 20/02/2026 à 16h39

VidéoL’ambassadeur de l’Inde à Rabat, Sanjay Rana, a annoncé ce vendredi que plusieurs entreprises indiennes opérant dans des secteurs stratégiques manifestent un vif intérêt pour le marché marocain. Parmi elles figure le géant Tata Consultancy Services (TCS), leader mondial des services informatiques, dont l’implantation prochaine marque un tournant dans la coopération économique entre les deux pays.

«L’Inde a vu grand» pour ce premier sommet «organisé dans le Sud global», ont souligné les organisateurs du 3ème rassemblement mondial consacré à l’intelligence artificielle, qui s’est achevé le 19 février à New Delhi. Au lendemain de cet événement, qui a réuni chefs d’État et géants de la tech, l’ambassadeur de l’Inde au Maroc a convié la presse à Rabat pour en dresser le bilan.

Sanjay Rana a, à cette occasion, annoncé que Tata Consultancy Services (TCS), leader mondial des services informatiques, a confirmé sa décision de s’installer au Maroc, avec à la clé d’importants investissements.

Filiale du groupe Tata, TCS figure parmi les quatre plus grandes entreprises IT au monde. Elle emploie plus de 600.000 personnes dans 55 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 29 milliards de dollars en 2024.

Outre TCS, d’autres opérateurs indiens manifestent un vif intérêt pour une implantation au Royaume, a indiqué le diplomate. Des informations, encore en attente de confirmation officielle, évoquent notamment le groupe MKU.

Basée à Kanpur, l’entreprise MKU est spécialisée dans la conception et la fabrication d’une vaste gamme d’équipements militaires, paramilitaires et de sécurité intérieure. «De plus en plus d’entreprises indiennes souhaitent nouer des partenariats avec des acteurs marocains, en dépassant le simple cadre commercial pour s’engager dans l’investissement productif», a affirmé l’ambassadeur dans une déclaration pour Le360.

Sanjay Rana a rappelé que l’année écoulée a été jalonnée par quatre investissements indiens majeurs dans les secteurs de la métallurgie, de la défense et de l’informatique. «Cette année encore, l’intérêt des investisseurs ne se dément pas, et nous tablons sur l’arrivée de projets d’envergure», a-t-il conclu.

Il a par ailleurs évoqué la coopération entre l’Inde et le Maroc dans les secteurs des technologies de l’information et des systèmes informatiques, en particulier la protection contre les cyberattaques.

Selon lui, La cybercriminalité et les cyberattaques sont «un problème majeur qui menace le monde entier. Des hackers ciblent les systèmes gouvernementaux pour déstabiliser les pays. C’est pourquoi nous devons collaborer pour mettre en place les meilleures ripostes à ces attaques», a conclu l’ambassadeur.

Sanjay Rana a rappelé que l’Inde et le Maroc sont liés par un protocole d’accord pour la coopération dans les domaines de la cyber technologie et des moyens de lutte contre la cybercriminalité.

Pour rappel, les dirigeants politiques et les leaders de la technologie se sont réunis en Inde pour le sommet mondial annuel sur l’intelligence artificielle, qui vise à établir «un cadre unifié pour la gouvernance de l’intelligence artificielle (IA) et la coopération internationale».

