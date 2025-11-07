Lancement officiel de la 5G au Maroc: ce qui va changer

Les premiers forfaits 5G seront dévoilés dans les prochains jours, après validation par l’ANRT. AFP or licensors

Le déploiement de la 5G ne relève pas du hasard. Il s’inscrit dans la continuité de la stratégie «Maroc Digital 2030», véritable feuille de route du développement numérique au Maroc. Cette stratégie vise à connecter 25% de la population à la 5G d’ici 2026 et 75% à l’horizon 2030, tout en faisant du numérique un levier de compétitivité, d’inclusion et d’innovation. Pour l’État comme pour les opérateurs, la 5G représente un pilier de modernisation de l’économie marocaine, favorisant à la fois la transformation industrielle, la digitalisation des services publics et l’attractivité du territoire.

L’arrivée de la 5G intervient dans un contexte hautement symbolique. Le Maroc accueillera la CAN 2025 et coorganisera la Coupe du monde 2030. Autant d’événements où la connectivité et la qualité du réseau seront déterminantes.

Lire aussi : inwi lance son réseau 5G au Maroc

Dès les premières heures du lancement, de nombreux utilisateurs ont constaté l’apparition du logo «5G» sur leur téléphone. Pour la majorité des abonnés, aucun changement de carte SIM ni de forfait n’est nécessaire. Dans un communiqué, inwi a précisé que l’accès à la 5G est immédiat et sans surcoût pour les clients disposant d’un smartphone compatible.

Les bénéfices attendus sont significatifs. La 5G offre des débits pouvant atteindre 2 Gbps, soit dix fois plus rapides que la 4G, une latence nettement réduite pour un usage fluide du streaming, des jeux en ligne ou des visioconférences, ainsi qu’une connexion plus stable, même dans les zones à forte densité.

Les premiers forfaits spécifiques seront dévoilés dans les prochains jours, après validation par l’ANRT.

🇲🇦🛜 La 5G est officiellement lancée au Maroc. Voici ce qu'il faut savoir. pic.twitter.com/gI5wsRTGC4 — Le360 (@Le360fr) November 7, 2025

Au-delà des usages grand public, la 5G constitue un outil majeur pour la transformation industrielle. Elle ouvre la voie à des applications de pointe: télémédecine, logistique intelligente, usines connectées, agriculture de précision, etc. Avec des débits ultra-rapides et une fiabilité accrue, elle devient un catalyseur de la transition vers l’industrie 4.0.

Les opérateurs et les pouvoirs publics y voient un facteur d’inclusion numérique et de compétitivité, capable d’attirer des investissements étrangers et de renforcer la position du Maroc comme hub technologique africain.

À l’origine, le régulateur, l’ANRT, avait fixé aux opérateurs l’objectif de couvrir en priorité les six villes hôtes de la CAN, ainsi que Laâyoune et Dakhla pour leur dimension stratégique et symbolique. Or, les trois opérateurs ont dépassé cet objectif initial, en élargissant dès la phase de lancement la couverture à d’autres grandes agglomérations et zones touristiques. Ils prévoient une extension rapide d’ici fin 2025, avant une généralisation progressive en 2026. Ce déploiement s’appuie sur les infrastructures existantes de fibre optique et de data centers.

Avec la 5G, le Maroc franchit une étape majeure dans la concrétisation de sa vision numérique. À la croisée de ses grands chantiers industriels et des rendez-vous sportifs mondiaux, le Royaume affiche sa volonté d’entrer dans la cour des nations technologiquement avancées.