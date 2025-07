Télécoms: Maroc Télécom, Wana et Orange obtiennent la licence 5G en contrepartie de 2,1 milliards de dirhams

Un panneau de point d'accès 5G affiché au MWC (Mobile World Congress) à Barcelone le 2 mars 2022.. AFP or licensors

Suite à l’appel à concurrence lancé par l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT), les licences 5G ont été attribuées aux trois opérateurs Maroc Télécom, Wana et Orange, annonce un communiqué de l’Agence.

«Suite à la tenue du Conseil d’Administration de l’ANRT du 25 juillet 2025, le Chef du Gouvernement a validé le rapport d’instruction élaboré par l’ANRT relatif à l’octroi de licences pour l’établissement et l’exploitation de réseaux de télécommunications utilisant les technologies mobiles de 5ème génération. L’établissement de ce rapport fait suite à l’appel à concurrence lancé par l’ANRT», indique le communiqué.

À l’issue de l’évaluation des dossiers de candidature, les trois opérateurs ont été retenus: Itissalat Al-Maghrib (IAM), Médi Telecom, et Wana Corporate. Selon l’ANRT, ces opérateurs se sont engagés à contribuer activement au développement des infrastructures 5G à l’échelle nationale, notamment en matière d’investissement, de couverture et de qualité de service.

Le montant global des investissements et des charges d’exploitation prévus s’élève à près de 80 milliards de dirhams à l’horizon 2035.

Les notes attribuées aux candidats dans le cadre de l’évaluation sont de 87 pour Itissalat Al-Maghrib, 85 pour Médi Telecom et 87 pour Wana Corporate. Les contreparties financières versées pour l’obtention des licences s’élèvent à 900 millions de dirhams toutes taxes comprises pour Itissalat Al-Maghrib en contrepartie de 120 MHz, et à 600 millions de dirhams pour Médi Telecom et Wana Corporate, chacune pour 70 MHz.

Les engagements de couverture pris par les opérateurs prévoient d’atteindre un taux de couverture de la population de 45% à fin 2026 et de 85% à fin 2030.