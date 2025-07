5G au Maroc: 80 milliards de dirhams mobilisés pour une couverture de 85% d’ici 2030

Un panneau de point d'accès 5G affiché au MWC (Mobile World Congress) à Barcelone le 2 mars 2022.. AFP or licensors

L’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT) a tenu, vendredi 25 juillet à Rabat, une réunion de son conseil d’administration, présidée par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

À cette occasion, le directeur général de l’agence, Az-El-Arabe Hassibi, a présenté les avancées en matière de connectivité, notamment dans le secteur de la téléphonie mobile, qui compte désormais 57 millions d’abonnés, et de l’internet, avec environ 40 millions d’utilisateurs.

Le responsable a annoncé la mobilisation de 80 milliards de dirhams pour accompagner le déploiement de la technologie 5G dès fin 2025 dans plusieurs villes, avec pour ambition de couvrir 85% de la population à l’horizon 2030. Cette dynamique s’inscrit dans une vision plus large, incluant l’actualisation du Plan national des fréquences (PNF), le renforcement du haut débit, la généralisation de la fibre optique et la réduction de la fracture numérique.

Couverture territoriale: une priorité pour l’équité numérique

Insistant sur l’urgence de garantir une couverture équitable du territoire, Aziz Akhannouch a appelé à identifier les zones mal desservies, notamment dans les régions montagneuses, et à renforcer la coordination avec les différents acteurs publics et privés. Une enquête nationale sera ainsi lancée pour recenser les territoires souffrant d’un accès limité ou inexistant aux réseaux, en vue de leur prise en charge via un programme de couverture ciblé.

Le lancement de la 5G, au cœur de la stratégie de transformation numérique du Royaume, vise à améliorer la performance des réseaux et à soutenir le développement économique et social à travers tout le pays.