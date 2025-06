5G: Orange fait cavalier seul et balise le terrain

Orange Maroc franchit une étape majeure en annonçant un partenariat stratégique avec Ericsson pour moderniser intégralement son cœur de réseau, préparant ainsi le basculement vers la 5G Standalone.

Cette initiative, explique Les Inspirations Éco dans son édition du 11 juin, dépasse le simple aspect technologique. Elle vise à redéfinir les standards de qualité de service tout en anticipant les besoins futurs d’un écosystème numérique en pleine évolution. Ce projet s’inscrit pleinement dans la stratégie nationale Maroc Digital 2030.

Grâce à ce partenariat, Orange Maroc mise sur une infrastructure intégrant les technologies avancées d’Ericsson, notamment la solution Dual Mode 5G Core et l’architecture cloud native. L’opérateur renforce ainsi la capacité, la résilience et la flexibilité de son réseau, lit-on.

La modernisation intègre également la solution Cloud Core Policy Controller, garantissant une grande scalabilité et une orchestration précise des services. Cela permettra à Orange Maroc de répondre efficacement aux nouveaux usages : internet des objets, accès fixe sans fil (FWA), jeux en ligne à faible latence, connectivité industrielle ou encore services VoLTE optimisés.

Cette évolution s’appuie sur une automatisation renforcée avec la mise à niveau d’outils logiciels critiques déjà utilisés, comme Ericsson Network Manager, Orchestrator etNetwork IQ Statistics. Ces solutions permettent une gestion intelligente et en temps réel des ressources réseau, assurant une meilleure qualité de service et une priorisation fine des applications, lit-on encore.

L’intégration de nouveaux sites IP Multimedia Subsystem (IMS) et Ericsson Packet Core densifie l’infrastructure tout en assurant une compatibilité avec les réseaux 4G et 5G, garantissant ainsi une transition fluide vers la 5G Standalone sans rupture ni complexité pour les utilisateurs.

Le déploiement de la 5G Standalone représente une étape stratégique dans la feuille de route d’Orange Maroc. Contrairement à la 5G « non standalone », qui repose en partie sur l’architecture 4G, la 5G Standalone propose un cœur de réseau repensé pour réduire la latence, améliorer l’efficacité spectrale et gérer un nombre illimité de cas d’usage simultanés.

Au-delà des particuliers, cette nouvelle infrastructure soutiendra les ambitions industrielles du Maroc, en facilitant le développement de smart cities, de la télémédecine, de la logistique connectée ou encore de l’industrie 4.0, des secteurs clés pour la croissance économique et l’innovation.

«Ce projet s’inscrit dans une dynamique plus large, alignée avec le plan Maroc Digital 2030, qui ambitionne de faire du pays un hub numérique continental. Par cette modernisation, Orange Maroc affirme son rôle moteur dans la transformation numérique du Royaume», souligne Les Inspirations Éco.

Cette avancée s’accompagne d’une réflexion approfondie sur les modèles économiques liés à la 5G. Avec cette infrastructure de pointe, Orange Maroc pourra développer des offres sectorielles innovantes (santé, éducation, industrie, agriculture...).