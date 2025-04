Technologies, énergie, 5G: Helsinki met le cap sur le Maroc

La Finlande mise sur le Maroc comme partenaire stratégique en Afrique. Depuis le 28 avril, une importante délégation d’entreprises finlandaises, menée par Ville Tavio, ministre du Commerce extérieur et du Développement, effectue une mission de prospection au Royaume. Objectif, indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du 30 avril: renforcer les liens économiques et décrocher de nouveaux marchés.

Moment fort de cette visite officielle, le forum économique Finlande-Maroc, organisé à Casablanca en partenariat avec la CGEM et Business Finland, l’agence publique finlandaise de promotion commerciale. Cet événement intervient deux mois après le séminaire Doing Business avec la Finlande, témoignant d’un engagement mutuel croissant. Marjaana Sall, ambassadrice de Finlande au Maroc, y avait déjà affirmé l’ambition d’intensifier les échanges bilatéraux.

La délégation finlandaise s’est également rendue au port Tanger Med, symbole de l’intégration industrielle entre les deux pays. Des géants finlandais y sont déjà implantés. Kalmar, leader en équipements portuaires, vient de décrocher une commande de 20 chariots cavaliers hybrides pour le terminal TC4, opérée par APM Terminals. Ces nouveaux engins viendront compléter une flotte existante de 65 unités d’ici fin 2025.

Autre acteur majeur, lit-on, Wärtsilä, présente depuis plus de 40 ans au Maroc, poursuit son ancrage à travers des partenariats stratégiques. En témoignent son contrat avec Tanger Med pour développer une plateforme numérique de gestion portuaire (PMIS), intégrant IA, machine learning et solutions JIT, ainsi que le renouvellement de son accord de maintenance avec l’ONEE pour 169,5 MW de capacité électrique.

Mais Helsinki voit plus loin. Le Maroc, en pleine préparation pour co-organiser la Coupe du Monde 2030, s’apprête à lancer de vastes projets d’infrastructures. Un contexte propice pour les entreprises finlandaises, notamment Nokia, acteur central du déploiement 5G. La ministre Amal El Fallah Seghrouchni a d’ailleurs rencontré les dirigeants du groupe à Helsinki pour explorer des partenariats autour de la fibre optique et des technologies numériques avancées.

À l’issue d’échanges diplomatiques récents, le Maroc et la Finlande ont identifié quatre axes prioritaires de coopération : les technologies liées à l’eau, les énergies renouvelables, l’hydrogène vert, la cybersécurité et les télécoms. Pour Ville Tavio, « le Maroc est non seulement un marché prometteur, mais également une passerelle stratégique vers le continent africain ».

L’ambition est claire. Il s’agit de transformer les relations bilatérales en un véritable partenariat d’innovation, au service des transitions énergétique, numérique et industrielle.