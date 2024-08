Technologies de l’eau, hydrogène vert et 5G: des secteurs prioritaires pour renforcer le partenariat économique Maroc-Finlande

Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, et Elina Valtonen, ministre finlandaise des Affaires étrangères, lors de leur rencontre à Helsinki, le 6 août 2024.

Lors d’une rencontre, ce mardi 6 août à Helsinki, entre la ministre finlandaise des Affaires étrangères, Elina Valtonen, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, en visite de travail en Finlande, les deux parties ont exprimé leur volonté de renforcer les relations économiques et commerciales entre leurs pays.

Plusieurs secteurs clés ont été identifiés dans ce sens, dont la digitalisation, définie comme une priorité, notamment en matière de cybersécurité et de déploiement de réseaux de télécommunication 5G. Les deux ministres ont aussi rappelé les deux mémorandums d’entente signés entre la Finlande et le Maroc dans les domaines des énergies renouvelables et de la gestion des ressources en eau, saluant les mesures concrètes pour leur mise en œuvre.

FM @elinavaltonen: "Pleasure to host FM Bourita in Helsinki. Great opportunity for discussions on topical foreign policy issues and deepening of 🇫🇮-🇲🇦 ties on many sectors." pic.twitter.com/yE5tRrGQXI — MFA Finland 🇫🇮 (@Ulkoministerio) August 6, 2024

Dans le secteur de l’eau, la Finlande est bien positionnée pour offrir son expertise en technologies et en solutions intelligentes, en accord avec les priorités du Maroc. À cet égard, les deux ministres ont convenu d’encourager les experts à explorer de nouveaux domaines d’intérêt commun.

Lire aussi : Vidéo. Investissements: l’ambassadeur de Finlande en mission de prospection dans la région Souss-Massa

Les deux chefs de la diplomatie ont pris note des objectifs ambitieux des deux pays en matière d’énergies renouvelables et ont identifié des solutions pour soutenir la transition verte, notamment à travers l’exploitation de l’hydrogène vert, domaine clé de collaboration future. Ils ont également souligné l’importance des nouvelles technologies dans les domaines de la santé comme des secteurs de partenariat prometteurs, particulièrement à la lumière des réformes en cours dans le secteur de la santé au Maroc.

Organisation d’un forum d’affaires en 2025

Les deux ministres ont aussi convenu d’élargir leurs consultations politiques annuelles pour inclure les aspects économiques et commerciaux. Pour ce faire, l’organisation d’un forum d’affaires sera planifiée pour 2025, indique-t-on dans un communiqué conjoint publié à l’issue de cette rencontre qui coïncide avec le 65ème anniversaire des relations diplomatiques finno-marocaines.

Les entretiens entre les deux ministres constituent un pas significatif dans le renforcement des relations bilatérales entre la Finlande et le Maroc, marquées au début de cette année par la visite du président du parlement finlandais à Rabat et des rencontres ministérielles sectorielles dans les secteurs de l’eau et de l’énergie.