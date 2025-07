5G dans le Royaume: comment Orange Maroc aiguise, seul, ses armes

Alors que la course à la 5G s’accélère dans le Royaume, à l’approche de grands événements sportifs internationaux, les stratégies des trois principaux opérateurs nationaux commencent à se dessiner.

Maroc Telecom et Inwi ont fait le choix d’un front commun pour le déploiement de la nouvelle génération de réseaux mobiles, tandis qu’Orange Maroc opte pour une stratégie indépendante, mise en lumière par un partenariat stratégique avec le géant suédois Ericsson, résume le magazine hebdomadaire Challenge dans une analyse spécialement dédiée.

En mars dernier, à la veille de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) et de la Coupe du Monde de football, Maroc Telecom et Inwi annonçaient leur rapprochement dans le dossier 5G, visant à mutualiser leurs ressources pour accélérer le déploiement.

De son côté, Orange Maroc annonce une avancée significative, dévoilant un accord avec Ericsson destiné à moderniser en profondeur son cœur de réseau, étape cruciale pour basculer vers la 5G dite «Standalone».

Ce partenariat, écrit-on, prévoit l’intégration des technologies les plus avancées d’Ericsson, notamment la solution Dual Mode 5G Core et une architecture cloud native.

Selon les responsables du groupe, l’objectif est de redéfinir les standards de qualité de service tout en anticipant les besoins d’un écosystème numérique en pleine mutation. Cette initiative s’inscrit pleinement dans la stratégie nationale «Maroc Digital 2030», qui vise à faire du pays un leader régional de la transformation digitale.

Les chiffres avancés par Ericsson en 2022 confirment l’enjeu économique et social de cette transition.

Le Royaume figure parmi les 15 marchés émergents bénéficiant des retombées de la 5G, avec un effet de levier estimé à 15 milliards de dirhams dans des secteurs clés comme l’industrie et l’agriculture.

Plus largement, la région MENA devrait compter 270 millions d’abonnements 5G d’ici 2028, signe d’un marché en forte croissance, explique le magazine.

Avec près de 19 millions de clients et une couverture nationale étendue, Orange Maroc entend bien ne pas manquer le train de cette évolution technologique.

Une source interne confie que la commercialisation de la 5G devrait débuter dès novembre, coïncidant avec le lancement de la CAN, et s’étendre progressivement des grandes agglomérations vers les zones plus rurales.

À l’horizon 2030, la 5G devrait couvrir près de 70% de la population marocaine.

L’un des points forts de ce partenariat est le déploiement de la 5G Standalone. Contrairement à la 5G «non standalone» qui s’appuie encore sur l’architecture 4G, cette nouvelle version propose un cœur de réseau totalement repensé.

Elle permet notamment de réduire la latence, d’améliorer l’efficacité spectrale et d’offrir une gestion simultanée de cas d’usage multiples, essentiels pour les applications industrielles et grand public, a-t-on encore écrit.

Au-delà des particuliers, cette technologie doit soutenir les ambitions du Maroc en matière d’industries innovantes: villes intelligentes, télémédecine, logistique connectée, industrie 4.0…

Autant de secteurs jugés cruciaux pour la croissance et la compétitivité du pays.

Cité par Challenge, Ahmed Khaouja, consultant télécom indique que «les licences 5G seront attribuées aux trois opérateurs. Le rapprochement entre Maroc Telecom et Inwi concerne surtout l’infrastructure passive, tandis qu’Orange joue solo sur l’infrastructure active».

La stratégie d’Orange, bien que distincte, ne remet donc pas en cause la compétition globale entre les acteurs.

Le Royaume s’est fixé des objectifs ambitieux dans le cadre de «Maroc Digital 2030»: atteindre 25 % de couverture 5G d’ici fin 2025, puis 70 % en 2030.

Le déploiement commencera dès novembre, avec une priorité donnée aux zones urbaines densément peuplées, aux sites industriels stratégiques et aux pôles d’innovation.

Ce calendrier coïncide avec la CAN, un événement qui mobilise d’importants moyens et exige une connectivité optimale.

L’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT) travaille actuellement sur un nouveau cahier des charges.

Les opérateurs devront s’y conformer, en s’engageant notamment sur des critères précis de qualité et de couverture.